Автоматна черга з двору: як розстріляли поліцейських на Хмельниччині (відео)
Зловмисник, якого намагалися зупинити за кермування без прав, заманив поліцейських у пастку біля свого дому та розстріляв їх із автомата, убивши одного правоохоронця та поранивши іншого.
Стали відомі деталі розстрілу поліцейських на Хмельниччині.
Про це повідомила поліція Хмельницької області у Telegram та оприлюднила відео.
Попередньо відомо, що наряд сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького РУП переслідував водія авто, який за рішенням суду був позбавлений права керування транспортними засобами.
Під час переслідування правопорушник зупинився у селі Терлівка та забіг на територію свого домогосподарства. Поліцейські зупинилися біля двору, підійшли до воріт. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Вже за кілька секунд пролунали звуки автоматичної черги.
Унаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний — інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції.
Напарник Сергія Чорного, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький, почав відстрілюватися із табельної зброї. Він також отримав вогнепальне поранення та нині перебуває в лікарні.
Нападник з місця події втік. Його розшукують. Відкрите кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.
Під час огляду місця події поліцейські у дворі будинку виявили та вилучили порожній магазин до автоматичної зброї та гільзи калібру 5.45.