Автоматна черга з двору: як розстріляли поліцейських на Хмельниччині (відео)

Поліцейське авто

Реклама

Стали відомі деталі розстрілу поліцейських на Хмельниччині.

Про це повідомила поліція Хмельницької області у Telegram та оприлюднила відео.

Попередньо відомо, що наряд сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького РУП переслідував водія авто, який за рішенням суду був позбавлений права керування транспортними засобами.

Реклама

Під час переслідування правопорушник зупинився у селі Терлівка та забіг на територію свого домогосподарства. Поліцейські зупинилися біля двору, підійшли до воріт. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Вже за кілька секунд пролунали звуки автоматичної черги.

Унаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний — інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції.

Загиблий поліцейський Сергій Чорний / © Національна поліція Хмельницької області

Напарник Сергія Чорного, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький, почав відстрілюватися із табельної зброї. Він також отримав вогнепальне поранення та нині перебуває в лікарні.

Нападник з місця події втік. Його розшукують. Відкрите кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.

Реклама

Під час огляду місця події поліцейські у дворі будинку виявили та вилучили порожній магазин до автоматичної зброї та гільзи калібру 5.45.

Дата публікації 19:09, 15.05.26 Кількість переглядів 23 Розстріл патрульних на Хмельниччині: з’явилися деталі вбивства капітана поліції

Новини партнерів