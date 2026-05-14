Літо з морозами посеред травня: синоптики попередили про аномальні зміни погоди в Україні
Після примхливих весняних днів українці нарешті зможуть відчути справжній подих літа.
В Україні нарешті закінчуються холоди та стає набагато тепліше: найближчими днями температура в більшості областей помітно піде вгору.
Доки синоптики прогнозують поступове припинення заморозків та перші комфортні градуси, українцям варто готуватися до сонячних вихідних і справжнього літнього потепління, яке почнеться з нового тижня.
Погода в Україні
Найближчими днями в Україні запанує справжня літня погода. За прогнозами синоптиків, уже від понеділка почнеться стрімке потепління, яке охопить усі області, хоча й доволі нерівномірно.
Найспекотніше буде на Лівобережжі, де повітря прогріється до 28–31 градуса вище нуля.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 15 травня в Україні потепліє на кілька градусів. Найтепліше буде в західних областях, де повітря прогріється до +20…+24 градусів.
У Сумській, Чернігівській, Полтавській і Черкаській областях завтра ще затримається прохолодна погода — там стовпчики термометрів не піднімуться вище +16…+19 градусів тепла. На решті території країни протягом дня буде від +18 до +20 градусів тепла.
«Дощі пройдуть у східних областях, подекуди на заході та на півночі, окремі дощики можливі в центрі, хоча й не без сонечка. На півдні України — переважно сухо та сонячно», — прогнозує Діденко.
У столиці 15 травня вдень можливий невеликий дощ, проте парасольки навряд чи сильно знадобляться. Водночас на вулиці помітно потеплішає, і стовпчики термометрів піднімуться до позначки у +20 градусів.
Як зазначає синоптикиня, у вихідні хороша синоптична тенденція пошириться на всю країну. Протягом суботи та неділі в Україні пануватиме комфортна й тепла погода — повітря прогріється у межах від +20 до +24 градусів вище нуля.
За даними Українського гідрометцентру, погоду в Україні 15 травня визначатиме поле зниженого тиску. Найбільш нестійкою синоптична ситуація буде у східних, північно-східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті, де місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами переважно в денні години. На решті території країни синоптики опадів не прогнозують.
Вітер дутиме західний, у західних областях південний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +17…+22 градусів вище нуля. На північному сході країни та в Карпатах буде дещо прохолодніше — очікується від +14 до +19 градусів вище нуля.
Погода в Києві
На Київщині 15 травня синоптики прогнозують хмарну погоду з короткочасними проясненнями, без опадів.
Вітер дутиме західний зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура по області вночі коливатиметься у межах від +6 до +11 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до комфортних +17…+22 градусів.
У Києві вночі температура повітря становитиме від +9 до +11 градусів вище нуля, вдень очікується близько +19…+21 градусів тепла.
Погода у Львові
У Львівській області погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску, очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики істотних опадів не передбачають, проте ввечері місцями можливі короткочасні дощі із грозами.
Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі будуть заморозки до -2 градусів нижче нуля. Вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла.
У Львові температура вночі коливатиметься у межах від +2 до +4 градусів тепла, на поверхні ґрунту буде заморозок від 0 до -2 градусів. Вдень у місті повітря прогріється до +19°…+21° тепла.
Погода в Одесі
На Одещині та в місті Одеса 15 травня буде хмарно з короткочасними проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер дутиме західний зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура вночі коливатиметься від +5 до +10 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до комфортних +17…+22 градусів.
В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +17° до +19° вище нуля.
Температура морської води становитиме приблизно +13…+14 градусів тепла.
Погода в Харкові
У п’ятницю, 15 травня, на Харківщині очікується мінлива хмарність і погіршення видимості. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності через густий туман, який огорне регіон та обласний центр вночі та вранці.
Видимість на дорогах впаде до 200–500 метрів, тому водіям варто бути максимально уважними.
Ніч по всій території області мине переважно без опадів з температурою в межах від +9 до +14 градусів тепла. Безпосередньо в Харкові очікується близько +9…+11 градусів вище нуля.
Упродовж дня ситуація трохи зміниться: південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 метрів за секунду, а повітря по області прогріється до +15…+20 градусів вище нуля та до +17…+19 градусів — у місті. Водночас вдень можливий невеликий дощ, а в окремих районах області — ще й гроза.
Погода у Дніпрі
У Дніпропетровській області та місті Дніпро 15 травня буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер дутиме західний зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура по області коливатиметься в межах від +7 до +12 градусів тепла вночі та від +16 до +21 градуса — вдень.
У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть вночі від +8 до +10 градусів тепла, вдень повітря прогріється від +18 до +20 градусів вище нуля.
