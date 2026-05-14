Укрaїнa
6
2 хв

Знесла 9 поверхів: Зеленський назвав тип ракети, що вбила 12 людей у Києві

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під завалами у Києві досі шукають людей, а сама ракета була випущена з конвеєра лише навесні 2026 року в обхід міжнародних обмежень.

Дмитро Гулійчук
Трагедія у Києві: російська Х-101 перетворила під'їзд на руїни — під завалами досі шукають людей

У Києві по будинку у Дарницькому районі, де загинули 12 людей, за попередніми даними, влучила російська ракета Х-101.

Про це заявив преизидент Володимир Зеленський у своєму зверненні за 14 травня.

«Детально з’ясовуємо, яку саме зброю — які саме ракети та дрони — росіяни застосовували цього разу. У Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101», — сказав глава держави.

За його даними, росіяни виготовили цю ракету у другому кварталі 2026 року, тобто приблизно місяць тому.

«Це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить, це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів — зупинити російські схеми обходу санкцій», — закликав Зеленський.

За словами президента, зараз у Києві ще тривають роботи на місці удару по будинку. Російський ракетний удар буквально зніс житловий будинок — поверхи з першого по дев’ятий.

«Шукають людей під завалами, з’ясовують долю тих, чия доля поки невідома, але хто міг би бути в тому будинку», — сказав він.

Зеленський наголосив, що за два дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж півтори тисячі дронів і 56 ракет різних типів. Були влучання в більшості наших областей: від Закарпаття до Харківщини, а також Франківськ, Рівненщина, Волинь, Одеська область, Полтавщина, Сумщина.

Нагадаємо, в Дарницькому районі Києа ворожа ракета зруйнувала багатоповерхівку. Внаслідок вибухової хвилі та уламків сталося часткове обвалення будинку.

Нинішній удар став наймасштабнішим від початку вторгнення Росії до України — ворог використав увесь спектр наявних засобів.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив 15 травня Днем жалоби в столиці за загиблими внаслідок наймасштабнішої ворожої атаки.

