Путін нервово спостерігає за зустріччю Трампа та Сі Цзіньпіна

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Під час візиту американського лідера Дональда Трампа до Пекіна президент Росії Володимир Путін занепокоєний тим, що його актуальність та вплив зменшуються через стабільніші відносини між США та Китаєм.

Про це пише The Conversation.

Видання наголошує, що прагнення Путіна позиціонувати Росію як велику державу залежить від того, чи буде Москва стратегічно корисною для Вашингтона та Пекіна. Водночас вплив Путіна суттєво послабився в обох напрямках.

Реклама

Його війна проти України більше не є пріоритетним питанням для США, а два головні американські співрозмовники на мирних переговорах Стів Віткофф і Джаред Кушнер зосередилися на переговорах з Іраном.

Остання телефонна розмова Путіна з Трампом 29 квітня розчарувала російського лідера, оскільки американський президент відхилив його пропозицію щодо вивезення високозбагаченого урану з Ірану до Росії, сказавши йому зосередитися на «припиненні війни з Україною».

З китайського боку справи, можливо, ще більш тривожні. Остання особиста зустріч Сі та Путіна відбулася у вересні 2025 року. Відтоді вони провели лише одну відеоконференцію. Заява Кремля під час саміту Трамп-Сі про те, що Путін незабаром відвідає Китай, більше схожа на відчай.

Видання зазначило, що Росія отримує найбільшу вигоду від продовження конфлікту США з Іраном. Ця війна призвела до зростання цін на нафту та газ, що підтримує воєнну економіку Москви. Це також зменшило потік американської зброї до України.

Реклама

Саме тому Москва підтримує воєнні зусилля Тегерану.

Однак для Китаю його відносини зі США набагато важливіші, ніж з Іраном. Це схиляє баланс переваг у Пекіні до завершення конфлікту, а не до його продовження.

Це не означає, що Китай і США тепер об’єднаються проти Росії, але той факт що Вашингтон і Пекін, схоже, прямують до періоду кращого управління відносинами, свідчить про те, що зусилля Путіна заявити про себе як про сильного геополітичного гравця здебільшого зазнали невдачі.

Нагадаємо, під час історичної зустрічі в Пекіні голова КНР Сі Цзіньпін несподівано підтримав позицію США щодо іранської загрози.

Реклама

Новини партнерів