Деяким військовим можуть дозволити демобілізуватися: кого торкнеться новий законопроєкт

В Україні зареєстрували законопроєкт, який покликаний усунути правову колізію та дозволити військовослужбовцям звільнятися з військової служби для догляду за дитиною з інвалідністю.

Про це в ефірі «День.LIVE» повідомила народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ірина Борзова.

Демобілізація військових — які зміни пропонують

За словами парламентарки, наразі в українському законодавстві існує несправедливість, коли громадяни з такими сімейними обставинами мають право на відстрочку, але не можуть демобілізуватися, якщо вже проходять службу.

«Тобто виходить, що відстрочку від мобілізації, від служби отримати можна, а коли людина вже служить в Збройних силах України, то звільнитися по догляду за дитиною з інвалідністю, вона не може. І саме в цьому законопроєкті якраз пропонується прибрати саму оцю норму — відсутність іншого з батьків, щоб або чоловік, або жінка, які служать, могли звільнитися за потреби по догляду за дитиною з інвалідністю», — пояснила Ірина Борзова.

Депутатка уточнила, що сьогодні в Україні налічується приблизно 230 тисяч дітей, які мають статус дитини з інвалідністю. Водночас близько 150–159 тисяч із них — це діти з першою та другою групами інвалідності, які потребують постійного лікування та стороннього догляду.

Наразі документ перебуває на розгляді у профільному Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Після цього Верховна Рада має розглянути його у першому та другому читаннях. За оцінками Борзової, законопроєкт може бути ухвалений в цілому впродовж наступних трьох місяців.

