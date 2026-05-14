Некоторым военным могут позволить демобилизоваться: кого коснется новый законопроект

В Украине зарегистрировали законопроект, который призван устранить правовую коллизию и позволить военнослужащим увольняться с военной службы по уходу за ребенком с инвалидностью.

Об этом в эфире «День.LIVE» сообщила народная депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Борзова.

По словам парламентарии, в настоящее время в украинском законодательстве существует несправедливость, когда граждане с такими семейными обстоятельствами имеют право на отсрочку, но не могут демобилизоваться, если уже проходят службу.

«То есть получается, что отсрочку от мобилизации, от службы получить можно, а когда человек уже служит в Вооруженных Силах Украины, то уволиться по уходу за ребенком с инвалидностью он не может. И именно в данном законопроекте как раз предлагается убрать саму эту норму отсутствие другого родителя, чтобы либо мужчина, либо служащая женщина могли уволиться при необходимости по уходу за ребенком с инвалидностью», — пояснила Ирина Борзова.

Депутат уточнила, что сегодня в Украине насчитывается около 230 тысяч детей, имеющих статус ребенка с инвалидностью. При этом около 150–159 тысяч из них — это дети с первой и второй группами инвалидности, нуждающиеся в постоянном лечении и постороннем уходе.

В настоящее время документ находится на рассмотрении в профильном Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. После этого Верховная Рада должна рассмотреть его в первом и втором чтениях. По оценкам Борзовой, законопроект может быть принят в целом в течение следующих трех месяцев.

