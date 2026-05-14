Украинцы получат денежные выплаты ко Дню Независимости: кому и сколько

Деньги / © УНИАН

Украинцам ко Дню Независимости выплатят денежную помощь. Правительство уже определило суммы, которые получат ветераны войны и жертвы нацистских преследований в 2026 году.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №602 от 13 мая 2026 года.

Кто и сколько получит ко Дню Независимости

Согласно документу, выплаты должны быть произведены до 24 августа 2026 года. Суммы распределены следующим образом:

1. Лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние заключенные концлагерей (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет):

I группы — 3100 гривен ;

II группы — 2900 гривен ;

III группы — 2700 гривен.

2. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние заключенные (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет). Эта категория, а также дети, родившиеся в местах принудительного содержания родителей, получат по 1000 гривен.

3. Лица с особыми наградами перед Родиной. Размер выплаты составляет 3100 гривен.

4. Члены семей погибших ветеранов и защитников и защитниц Украины. Выплата в размере 650 гривен предусмотрена для членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и защитников и защитниц Украины, а также жен (мужчин) умерших лиц с инвалидностью в результате войны или участников военных не женившихся боевых действий.

5. Участники войны и бывшие узники концлагерей. По 450 гривен получат участники войны, бывшие узники гетто и концлагерей, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, а также дети партизан и подпольщиков.

Эти деньги выплачивают, чтобы поддержать ветеранов и людей, пострадавших от нацистских преследований. Такую помощь гарантирует государство в соответствии с законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».

