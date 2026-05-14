Не только фиолетовая: белая глициния становится новой звездой садов и может цвести дважды в год

Есть растения, которые просто украшают сад, а есть те, которые создают настроение и глициния — именно такая. Ее длинные каскады цветов давно стали символом романтических английских садов, старинных вилл Италии и эстетики «тихой роскоши» в ландшафтном дизайне. Но если вы до сих пор представляли глицинию исключительно в оттенках сиреневого или фиолетового, пора познакомиться с ее элегантной версией — глициния Альба.

Садовод Иш Камран рассказал, почему эта белоснежная японская глициния покоряет современные сады, как заставить ее цвести дважды в год и какие простые хитрости помогут получить действительно роскошное цветение.

Последние несколько лет мир садоводства переживает настоящий ренессанс. Люди все чаще стремятся создать дома не просто клумбу, а атмосферу, пространство, которое успокаивает, вдохновляет и выглядит как кадр из глянца. Именно поэтому глициния переживает новую волну популярности. Ее воздушные цветочные водопады мгновенно добавляют саду романтики, аристократичности и того самого уюта, который так ценят современные дизайнеры.

Чем особенна белая глициния

В отличие от самых распространенных сортов, у нее нежные белые цветы, которые свисают длинными ароматными гроздьями. Они создают почти кинематографический вид, особенно в лучах вечернего солнца.

По словам садовода, эта глициния относится к японским сортам. Сначала она растет довольно медленно, и именно это часто заставляет садоводов волноваться. Первые два-три года растение будто «присматривается» к новому месту. Но после адаптации ситуация кардинально меняется.

Глициния начинает расти очень активно, примерно от одного до трех метров в год. Именно поэтому важно заранее продумать место посадки. Это растение быстро занимает пространство и способно превратиться в настоящую зеленую архитектуру сада.

Солнце

Если есть одна вещь, которую глициния любит больше всего, — это солнце. Для обильного цветения растению нужно хорошо освещенное место. Именно на солнечных участках она формирует те самые роскошные цветочные каскады, ради которых ее и выращивают.

В тени глициния тоже будет расти, но есть нюанс, в тени она развивается медленнее и цветет менее активно. Поэтому садовод советует сразу выбирать максимально солнечную локацию, особенно если вы мечтаете о густом и эффектном цветении.

Правильная обрезка

Глициния — растение красивое, но очень энергичное. Без контроля она легко превращается в хаотичную лиану, которая захватывает все вокруг. Именно поэтому для нее обязательна зимняя обрезка. Лучший период — январь или февраль. Она помогает:

контролировать рост

формировать красивую крону

стимулировать цветение

не давать растению тратить силы на лишние побеги

К тому же регулярная обрезка делает само растение аккуратнее и визуально дороже, так, будто садом занимался профессиональный ландшафтный дизайнер.

Как заставить глицинию обильнее цвести

Один из самых интересных лайфхаков — использование томатного удобрения. Когда на растении начинают формироваться бутоны, Иш рекомендует раз в неделю в течение четырех недель подкармливать глицинию удобрением для томатов.

Причина проста, такие удобрения содержат высокую концентрацию калия, который стимулирует активное цветение. В результате цветы становятся крупнее, пышнее, ярче и обильнее. Этот метод давно используют опытные садоводы для декоративных растений с активным цветением.

Второе летнее цветение

Именно это делает сорт Альба особенно желанным. После завершения первой волны цветения Иш советует не оставлять отцветшие цветочные грозди. Их нужно аккуратно срезать у основания сразу после того, как они полностью отцветут.

Далее, еще один важный этап, хорошо подкормить растение, использовать медленнодействующее удобрение и оставить глицинию на несколько месяцев в покое. Если все сделать правильно, уже летом растение может подарить вторую волну цветов.

И именно в этот момент сад превращается в настоящую мечту, особенно в вечернем свете, когда белые цветы буквально светятся среди зелени.

