ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
706
Время на прочтение
1 мин

На вооружении ВСУ появились китайские ПЗРК: что это значит — СМИ

Это оружие активно поставляется на экспорт из Китая во многие страны Азии и Африки.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Китайский ПЗРК FN-16

Китайский ПЗРК FN-16

Военные аналитики отметили, что на вооружении ВСУ появились переносные зенитно-ракетные комплексы FN-16 китайского производства. Непонятно, как они попали в Украину, поскольку Китай ранее прямо заявлял, что не будет поставлять оружие ни одной из сторон конфликта.

В издании Defence-Blog обратили внимание на фоторепортаж 160-й отдельной механизированной бригады, где в руках украинских бойцов были китайские ПЗРК.

Известно, что это оружие активно поставляется на экспорт из Китая во многие страны Азии и Африки.

Собеседники издания предположили, что FN-16 могли быть частью военных поставок из Ирана в Йемен. Ранее США подтверждали перехват таких грузов с оружием, которое затем передали Украине.

В конце концов, конфискация китайского оружия часто происходит во время конфликтов на разных театрах военных действий. То есть о поставках этих ПЗРК из Китая, очевидно, речь не идет.

Что известно о китайских ПЗРК

FN-16 — это экспортный вариант китайского ПЗРК QW-2, который в свою очередь является копией советского комплекса «Игла».

Ракета этого комплекса имеет инфракрасную головку самонаведения и предназначена для поражения самолетов и вертолетов на малой высоте.

FN-16 предоставляет пехотным подразделениям возможность бороться с воздушными угрозами собственными силами без привлечения мобильных зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, США получили разведданные о возможных тайных договоренностях китайских компаний по поставкам оружия Ирану.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
706
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie