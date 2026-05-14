Китайский ПЗРК FN-16

Военные аналитики отметили, что на вооружении ВСУ появились переносные зенитно-ракетные комплексы FN-16 китайского производства. Непонятно, как они попали в Украину, поскольку Китай ранее прямо заявлял, что не будет поставлять оружие ни одной из сторон конфликта.

В издании Defence-Blog обратили внимание на фоторепортаж 160-й отдельной механизированной бригады, где в руках украинских бойцов были китайские ПЗРК.

Известно, что это оружие активно поставляется на экспорт из Китая во многие страны Азии и Африки.

Собеседники издания предположили, что FN-16 могли быть частью военных поставок из Ирана в Йемен. Ранее США подтверждали перехват таких грузов с оружием, которое затем передали Украине.

В конце концов, конфискация китайского оружия часто происходит во время конфликтов на разных театрах военных действий. То есть о поставках этих ПЗРК из Китая, очевидно, речь не идет.

Что известно о китайских ПЗРК

FN-16 — это экспортный вариант китайского ПЗРК QW-2, который в свою очередь является копией советского комплекса «Игла».

Ракета этого комплекса имеет инфракрасную головку самонаведения и предназначена для поражения самолетов и вертолетов на малой высоте.

FN-16 предоставляет пехотным подразделениям возможность бороться с воздушными угрозами собственными силами без привлечения мобильных зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, США получили разведданные о возможных тайных договоренностях китайских компаний по поставкам оружия Ирану.

