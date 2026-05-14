Словакия "переобулась"?: Братислава заявила об увеличении поставок оружия Киеву

Петер Пеллегрини

Словакия готовит масштабное расширение военной поддержки Украины. Страна, которая стала одним из ключевых производителей вооружения в Североатлантическом альянсе, планирует увеличить поставки боеприпасов и модернизировать собственные вооруженные силы.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи стран Бухарестской девятки.

По словам Пеллегрини, Братислава уже сейчас снабжает фронт огромным количеством боеприпасов. Страна активно инвестирует в военную промышленность, чтобы перекрыть дефицит в Европе.

«Мы уже поставляем миллионы таких боеприпасов в Украину на коммерческой основе, и это количество будет расти в будущем. Это означает, что значительные инвестиции в военную промышленность являются ключевыми не только в Словакии, но и в других странах, поскольку сегодня мы не можем удовлетворить все эти требования», — подчеркнул президент.

Он также добавил, что сегодня важно оценивать не только общий процент расходов по обороне, но и их качество. Пока Словакия направляет почти 3% ВВП на оборонную сферу.

Кроме снарядов страна делает ставку на технологическое обновление армии. Более 34% оборонных ресурсов Словакия использует именно для модернизации вооруженных сил, а не их содержания.

«Я говорил о том, что важен не только сам процент, но и качество существующих затрат. Важно оценивать, какой процент этих ресурсов используется на модернизацию, а не только на содержание вооруженных сил как таковых. Здесь Словакия снова достигает очень хороших показателей», — отметил Пеллегрини.

Отдельным приоритетом является развитие отечественного производства беспилотников. Словакия уже привлекает авиаремонтные предприятия и частные компании для создания дешевых средств противовоздушной обороны, в частности дронов, способных уничтожать другие беспилотные аппараты.

Президент Словакии подчеркнул, что партнерство с Украиной взаимовыгодно. Он назвал Украину государством с уникальным опытом современной войны, являющейся источником ценных военных знаний для всех партнеров по НАТО.

В настоящее время главным препятствием для быстрого вооружения Североатлантического союза остается нехватка производственных мощностей. Даже при значительном финансировании страны НАТО часто не могут оперативно закупить все необходимое вооружение через очереди на заводах, поэтому расширение словацких мощностей является стратегически важным шагом.

Словакия резко изменила курс

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо неожиданно изменил свою риторику и согласился поддержать выделение Украине 90 миллиардов евро европейского кредита — при условии полного восстановления транзита нефти через магистраль «Дружба». По его словам, вопросы финансовой помощи и работы нефтепровода взаимосвязаны.

Напомним, Украина и США ведут переговоры по новому оборонному соглашению в сфере беспилотников. По данным западных медиа, стороны уже подготовили проект меморандума, предусматривающий сотрудничество в производстве дронов и экспорте украинских военных технологий.

Также сообщалось, что украинские разработки в области беспилотников привлекли дополнительное внимание международных партнеров на фоне атак иранских Shahed. Украина уже заключила ряд оборонных соглашений со странами Ближнего Востока и продолжает переговоры с другими государствами по поводу подобного сотрудничества.

Кстати, Украина сейчас испытывает острый дефицит ракет для современных систем ПВО, таких как Patriot, NASAMS и IRIS-T. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, из-за интенсивных российских обстрелов в течение зимы и сложностей со снабжением подразделения оказались на «голодном пайке».

Пусковые установки часто остаются полупустыми, что вынуждает командование рассредоточивать ограниченные запасы между регионами для поддержания минимального уровня защиты.

