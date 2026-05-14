Словаччина "перевзулась"?: Братислава заявила про збільшення постачання зброї Києву

Петер Пеллегріні / © Associated Press

Словаччина готує масштабне розширення військової підтримки України. Країна, яка вже стала одним із ключових виробників озброєння в Північноатлантичному альянсі, планує збільшити поставки боєприпасів та модернізувати власні збройні сили.

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні після зустрічі країн «Бухарестської дев’ятки».

За словами Пеллегріні, Братислава вже зараз забезпечує фронт величезною кількістю боєприпасів. Країна активно інвестує у військову промисловість, щоб перекрити існуючий дефіцит у Європі.

«Ми вже постачаємо мільйони таких боєприпасів в Україні на комерційній основі, і ця кількість буде зростати в майбутньому. Це означає, що значні інвестиції у військову промисловість є ключовими не лише у Словаччині, а й в інших країнах, оскільки сьогодні ми не можемо задовольнити всі ці вимоги», — наголосив президент.

Він також додав, що сьогодні важливо оцінювати не лише загальний відсоток витрат на оборону, а й їхню якість. Наразі Словаччина спрямовує майже 3% ВВП на оборонну сферу.

Окрім снарядів, країна робить ставку на технологічне оновлення армії. Понад 34% оборонних ресурсів Словаччина використовує саме на модернізацію збройних сил, а не на їхнє утримання.

«Я говорив про те, що важливий не лише сам відсоток, а й якість витрат, які існують. Важливо оцінювати, який відсоток цих ресурсів використовується на модернізацію, а не лише на утримання Збройних сил як таких. Тут Словаччина знову досягає дуже хороших показників», — зазначив Пеллегріні.

Окремим пріоритетом є розвиток вітчизняного виробництва безпілотників. Словаччина вже залучає авіаремонтні підприємства та приватні компанії для створення дешевих засобів протиповітряної оборони, зокрема дронів, здатних знищувати інші безпілотні апарати.

Президент Словаччини підкреслив, що партнерство з Україною є взаємовигідним. Він назвав Україну державою з унікальним досвідом сучасної війни, яка є джерелом цінних військових знань для всіх партнерів по НАТО.

Наразі головною перешкодою для швидкого озброєння Альянсу залишається нестача виробничих потужностей. Навіть за умови значного фінансування країни НАТО часто не можуть оперативно закупити все необхідне озброєння через черги на заводах, саме тому розширення словацьких потужностей є стратегічно важливим кроком.

Словаччина різко змінила курс

Раніше, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо несподівано змінив свою риторику та погодився підтримати виділення Україні 90 мільярдів євро європейського кредиту. За умови повного відновлення транзиту нафти через магістраль «Дружба». За його словами, питання фінансової допомоги та роботи нафтопроводу є взаємопов’язаними.

Нагадаємо, Україна та США ведуть переговори щодо нової оборонної угоди у сфері безпілотників. За даними західних медіа, сторони вже підготували проєкт меморандуму, який передбачає співпрацю у виробництві дронів та експорті українських військових технологій.

Також повідомлялося, що українські розробки у сфері безпілотників привернули додаткову увагу міжнародних партнерів на тлі атак іранських Shahed. Україна вже уклала низку оборонних угод із країнами Близького Сходу та продовжує переговори з іншими державами щодо подібної співпраці.

До слова, , Україна наразі відчуває гострий дефіцит ракет для сучасних систем ППО, як-от Patriot, NASAMS та IRIS-T. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, через інтенсивні російські обстріли протягом зими та складнощі з постачанням підрозділи опинилися на «голодному пайку».

Пускові установки часто залишаються напівпорожніми, що змушує командування розосереджувати обмежені запаси між регіонами для підтримки мінімального рівня захисту.

