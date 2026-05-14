Одна з країн ЄС готує нові правила для українців: що можуть забрати у біженців

У Чехії планують змінити умови перебування українських біженців. Уряд готує пакет нововведень, який передбачає скасування окремих пільг, переведення українців на загальну систему соцдопомоги, обов’язковий техогляд авто з українськими номерами та посилення контролю за проживанням і працевлаштуванням.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Анджей Бабіш, повідомляє Czechia Online.

За даними видання, уряд планує завершити затвердження змін до кінця травня 2026 року. Ключовий принцип нових правил, за словами прем’єра, — відсутність окремих переваг або спеціальних умов для українських біженців порівняно з громадянами Чехії.

Українців хочуть перевести на загальні правила соцдопомоги

Однією з головних змін має стати перегляд системи соціальної підтримки. Українські біженці отримуватимуть допомогу за загальними правилами, які діють для громадян Чехії.

Це може означати скасування окремих фінансових пільг і спеціальних програм підтримки, які раніше діяли для людей з тимчасовим захистом.

Авто з українськими номерами перевірятимуть жорсткіше

Ще одна новація стосуватиметься автомобілів з українською реєстрацією. Для таких машин планують запровадити обов’язковий технічний огляд.

Власники авто з українськими номерами повинні будуть підтверджувати справний технічний стан транспортного засобу, щоб мати право користуватися ним на дорогах Чехії.

Чехія посилить перевірки українських біженців

Крім змін у виплатах і правилах для авто, чеська влада планує активніше перевіряти умови проживання та працевлаштування українців.

Інспектори контролюватимуть наявність чинного медичного страхування, а також умови роботи. Окрему увагу хочуть приділити виявленню нелегального працевлаштування та тіньової зайнятості.

Очікується, що пакет змін можуть остаточно затвердити до кінця травня. Після цього нові правила можуть почати діяти найближчим часом.

Українські біженці в Європі: що змінюється

На тлі підготовки нових правил у Чехії в Євросоюзі також обговорюють подальшу долю тимчасового захисту для українців. Європейська комісія, ймовірно, запропонує продовжити дію цього механізму ще на один рік — до березня 2028-го.

Спецпосланниця ЄС у справах українців Ільва Йоханссон заявляла, що більшість країн ЄС уже зараз схиляється до такого рішення. За її словами, це пов’язано з тим, що найближчим часом не видно ані мирної угоди, ані стабільного припинення вогню.

Водночас у самій Чехії паралельно лунають і протилежні ініціативи. Через рекордно низьку народжуваність у країні частина демографів і соціологів пропонує надати українкам з тимчасовим захистом доступ до державної батьківської допомоги.

Йдеться про виплату одному з батьків, який доглядає за дитиною до трьох років. Її розмір становить 350 тисяч чеських крон, або понад 14 тисяч євро. Наразі люди зі статусом тимчасового захисту не мають права на цю допомогу.

