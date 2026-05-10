У Британії мігрантів можуть вигнати на вулиці: чи зачеплять нові правила українських біженців

Британський політик-популіст Найджел Фараж, який має відверто прокремлівські погляди, заявив, що у тих регіонах, де на місцевих виборах перемогла його Реформістська партія, можуть припинити розміщення мігрантів, які прибувають до Великої Британії в рамках урядових програм переселення.

Про це пише видання The Telegraph.

За його словами, місцева влада на чолі з його партією «завжди ставитиме потреби місцевого населення на перше місце». Партія Фараджа отримала понад 1300 нових радників і контроль над 14 органами влади, від Сандерленда та Сент-Геленса до Саффолка та Ессекса.

Минулого тижня рада графства Ланкашир уже оголосила про вихід зі Схеми переселення у Великій Британії (UKRS) та Програми переселення афганців (ARP).

Фарадж запропонував іншим органам влади наслідувати цей приклад, заявивши: «Ми дуже уважно розглянемо можливість відмови від політики уряду щодо переселення мігрантів».

При цьому програма «Житло для України», яку ради мають юридичний обов’язок підтримувати, не зазнає жодних змін.

У виданні нагадали, що програму UKRS було запущено останнім урядом консерваторів у 2021 році, і вона допомогла переселити тисячі людей з усього світу.

Місцеві ради добровільно підписуються на цю схему, а потім отримують фінансування для забезпечення житлом та підтримки шукачів притулку на строк до п’яти років.

Опозиційні групи раніше заявляли, що рішення ради графства Ланкашир було «хитрощами», оскільки не зупинить розміщення біженців у графстві, але може припинити фінансування для тих, хто вже прибув.

Речник ради раніше заявив Lancashire Telegraph: «Нам відомо про заяву, опубліковану Реформістською партією щодо урядової програми переселення біженців у Ланкаширі. Будь-які зміни в політиці вимагатимуть рішення кабінету міністрів».

Нагадаємо, у Чехії на тлі рекордного падіння народжуваності обговорюють можливість розширити доступ українських жінок з тимчасовим захистом до державної батьківської допомоги.

Тим часом ірландський уряд розпочинає масштабне згортання програми екстреного розміщення українських біженців. Нова стратегія змусить тисячі людей самостійно шукати житло на дефіцитному ринку оренди вже від серпня.

