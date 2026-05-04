Тисячі українських біженців у ЄС можуть втратити житло: кому і коли загрожує виселення

Ірландський уряд розпочинає масштабне згортання програми екстреного розміщення українських біженців. Нова стратегія змусить тисячі людей самостійно шукати житло на дефіцитному ринку оренди вже від серпня.

Про це повідомляє The Times.

Українські біженці в Ірландії можуть опинитися без житла

Державний міністр Ірландії з питань імміграції Колм Брофі визнав, що нова урядова політика щодо розміщення українців може призвести до ситуації, коли «один-два» біженці залишаться без житла. Водночас він підкреслив, що влада намагається не допустити різкого погіршення умов.

Політик від партії Fine Gael повідомив, що ініціативу зі згортання системи екстреного державного розміщення та переходу українців до самостійного проживання найближчим часом винесуть на розгляд уряду. Початок реалізації планують на серпень.

Коментуючи ризик того, що частина людей не знайде житло, Брофі зазначив: «Я думаю, що в цілому люди знайдуть житло».

«Я уявляю, що ми матимемо когось, хто говоритиме журналісту, що не може знайти житло. Але переважно, як ми бачимо досі, українці дуже, дуже стійкі у пошуку житла, оскільки тут є сильна українська громада», — висловився міністр.

За його словами, статистика за останній рік показує: коли контракти на тимчасове розміщення не подовжували, приблизно половина українців самостійно знаходила житло, не користуючись альтернативами від держави.

«Ми не хочемо створювати проблем для українців. Справді не хочемо. Але ми прагнемо ситуації, де буде рівність і справедливість для всіх. Це означає, що доступ до житла має відбуватися на тих самих умовах, як і для людей, які працюють і проживають в Ірландії та також шукають житло», — пояснив Брофі.

Українські біженці повинні будуть залишити державне житло

Відповідно до нової стратегії, близько 16 тис. українців, які нині мешкають в Ірландії в державному житлі (зокрема в готелях і комерційних об’єктах), повинні будуть знайти інші варіанти проживання. Мета — вирівняти умови для тих, хто прибув раніше, з новими отримувачами тимчасового захисту, яким надають житло лише на 30 днів після приїзду.

Брофі уточнив, що впровадження відбуватиметься поетапно протягом пів року, а людей попереджатимуть щонайменше за три місяці.

«Ми оголосили, що хочемо розпочати це в серпні, з подальшою реалізацією в наступні місяці. Ми хочемо дати людям час для пошуку альтернатив. Ми хочемо, щоб люди були поінформовані про зміни вже в другій половині року, щоб мати достатньо часу підготуватися», — розповів міністр.

В уряді наголошують, що чинна система більше не є сталою — ані з фінансового погляду, ані з точки зору справедливості. Там вважають, що нинішній підхід створив нерівність, коли частина українців довго користується державним житлом, тоді як інші отримують лише короткострокову підтримку.

Водночас ініціатива вже викликала критику з боку правозахисників і опозиції. Вони застерігають, що це може змусити тисячі людей шукати житло на й без того перевантаженому ринку оренди, а також посилить навантаження на місцеву владу та служби допомоги безпритульним.

Нагадаємо, уряд Ірландії також готує чергове скорочення виплат за програмою ARP: компенсацію власникам за надання житла українцям планують зменшити від 600 до 400 євро на місяць. Оновлені правила діятимуть до березня 2027 року. Окрім зниження виплат, уряд обмежує перелік об’єктів, що підпадають під програму, та відмовляється від розміщення біженців у готелях і B&B. Такі кроки зумовлені посиленням міграційних правил та тим, що власники часто виводили нерухомість із приватного ринку оренди спеціально під держпрограму.

