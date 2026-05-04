Загроза з боку Білорусі: Жорін оцінив імовірність нового наступу

Путін, Білорусь, війна

Реклама

Наразі ознак підготовки повномасштабного наступу з боку Білорусі немає. Активне обговорення цього питання може бути частиною тиску на Україну.

Про це повідомляє підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

«Не думаю, що найближчим часом нам доведеться відбивати реальний наступ зі сторони Білорусі. Як і зазвичай, це більше схоже на чергову хвилю інформаційного тиску», — зазначив експерт.

Реклама

Водночас він наголосив, що Білорусь залишається залежною від Росії і не може повністю дистанціюватися від війни.

«Ця країна не може ігнорувати війну й не допомагати нашому ворогу, тому ми періодично спостерігаємо активізацію їхніх дій», — пояснив він.

Попри це, за словами Жоріна, наразі відсутні конкретні факти, які свідчили б про підготовку наступальної операції.

«А ми все ж маємо робити висновки, аналізуючи саме факти, які вказують на підготовку наступальних дій з боку білорусів», — підкреслив експерт.

Реклама

Водночас ризик провокацій зберігається, і до них, нашолошує військовий, слід бути готовими завжди — уздовж усього кордону з недружніми країнами.

Загроза з боку Білорусі — останні новини

Раніше з території Білорусі в Україну залетіла повітряна куля, яку ідентифікували як ретранслятор для посилення сигналу російських засобів ураження під час атак. В ДПСУ попереджають, що такі дії можуть свідчити про спроби дестабілізації ситуації на кордоні та не виключають нових провокацій. Водночас загроза з боку Білорусі залишається постійною через її підтримку Росії у війні проти України.

Україна уважно відстежує всі дії білоруських військових біля кордону, але наразі серйозної загрози наступу не фіксують. Провокації можливі, однак у РНБО наголошують, що вони будуть обмеженими і матимуть наслідки для самої Білорусі.

Новини партнерів