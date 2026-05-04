- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1871
- Час на прочитання
- 1 хв
У Кремлі істерика перед парадом на 9 Травня: після атаки на Москву пролунали гучні заяви
Російська влада заговорила про начебто «провокації» 9 травня та погрожує жорсткою відповіддю.
У Росії вкотре вибухнули погрозами на адресу України та у традиційній для себе манері цинічно заявили про нібито провокації на параді до Дня Перемоги на Красній площі.
Про це заявив заявив член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Колесник у коментарях росЗМІ.
Забувши про щоденні удари не лише по об’єктах інфраструктури в Україні, а просто по житлових будинках, він зухвало кинув звинувачення на адресу президента Володимира Зеленського та ЗСУ.
Окрім того, Колесник навіть пригрозив «дуже серйозною і кратною» відповіддю у разі «провокацій на параді». Зауважимо, що часто РФ сама поширює фейки про буцімто дії Києва, але не надає жодних доказів.
Атака БпЛА на Москву
У ніч проти 4 травня дрони атакували Москву . Ссталося це за кілька днів до параду на 9 Травня. Мер столиці Сергій Собянін підтвердив інцидент. За його словами, безпілотник влучив у будівлю в районі вулиці Мосфільмовської.
Водночас російське Міноборони відзвітувало, що їхня ППО нібито збила 117 безпілотників над регіонами РФ.
OSINT-аналітики каналу Exilenova+ повідомили, що дрон типу FP-1 впав за 6 км від Кремля і лише за 3 кілометри від будівлі Міністерства оборони. Фахівці зауважують, що це перша зафіксована присутність українських ударних БплА в безпосередній близькості до Кремля за дуже тривалий час.