«Зеленський має це зрозуміти»: Келлог виступив із тривожним попередженням

Колишній спеціальний посланник президента США з питань України, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог заявив, що Україна заслуговує на «повну похвалу» за свої дії на полі бою проти Росії. На його думку, Москва не виграє війну й не досягає своїх стратегічних цілей.

Про це йдеться в матеріалі видання ONET.

В інтерв’ю телеканалу Fox News Келлога запитали про нещодавні українські удари по російській нафтовій інфраструктурі, а також про ширші проблеми американської підтримки. Зокрема, йшлося про питання, порушені сенатором-республіканцем Мітчем Макконнеллом щодо затримок із фінансуванням Пентагону.

«Вони справді на це заслужили. Їм потрібно віддати належне за те, що вони зробили, зважаючи на їхню меншу чисельність порівняно з росіянами», — сказав Келлог.

Водночас він припустив, що Україні варто обережніше підходити до того, як часто вона звертається по додаткову підтримку.

«Дозвольте сказати це дуже чітко, і, думаю, президент Володимир Зеленський має це зрозуміти: не можна надто часто ходити до однієї й тієї самої криниці», — заявив він.

Келлог також наголосив, що підтримка оборони України передусім має бути відповідальністю європейських союзників.

«Це європейська проблема. Рішення мають ухвалювати європейці, і європейці повинні брати в цьому участь», — сказав він.

Окремо Келлог звернув увагу на зростання російських втрат під керівництвом Володимира Путіна.

«Я думаю, у Путіна проблема. Якщо подивитися на його втрати, то зараз у цій війні загиблими й пораненими втрачено близько 1,2–1,4 мільйона людей», — сказав Келлог. «Пам’ятайте, вони пішли з Афганістану, маючи лише 18 тисяч втрат, тож у нього проблема», — додав він.

Водночас він відзначив стійкість України, зазначивши, що Росія з 2014 року досягла лише обмежених територіальних здобутків.

«Українці втратили лише близько 1% своєї території з 2014 року, тож вони справді дуже добре воювали», — сказав Келлог.

Він також дав прямолінійну оцінку становищу Росії у війні:

«Я б сказав росіянам: ви не виграєте цю війну — ви її програєте».

За словами Келлога, справжня перемога Росії вимагала б значних територіальних проривів.

«На мій погляд, перемога означала б перехід через Дніпро, взяття Харкова й Києва. Ви цього не зробили, — сказав він. — То чому б вам просто не повернутися до переговорів і не сказати: це все, чого ми можемо досягти?»

Келлог додав, що подальше просування Росії на сході України буде складним через добре укріплені позиції.

«Ви не захопите решту Донбасу, якщо не будете за нього воювати. А там є три укріплені міста. Я був у цьому районі; це укріплена територія», — зазначив він.

За словами Келлога, хоча Росія й надалі веде наступальні операції, вона стикається з серйозним викликом з боку України на полі бою.

«Я думаю, у росіян є проблема, яку Путін просто не хоче визнавати. Але зараз у нього є проблема із Зеленським у тому сенсі, як воюють українці», — сказав він, додавши, що українські сили «воюють дуже добре».

Нагадаємо, Вашингтон попередив низку європейських країн про серйозні перебої у постачанні американської зброї. Головною причиною є стрімке виснаження арсеналів Пентагону через високу інтенсивність використання боєприпасів на Близькому Сході протягом останніх двох місяців.

