Ще одна країна ЄС проти швидкого вступу України: шо кажуть в уряді

Прапори Франції та ЄС

Франція виступає за поетапне зближення України з ЄС, проте виключає прискорену процедуру вступу. Міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад наголосив, що інтеграція — це складний і тривалий процес, який не передбачає пільгових умов.

Про це Аддад сказав в інтерв’ю Le Figaro. Таким чином він прокоментував попередні пропозиції президента Макрона про «символічне членство», зазначивши, що реальний шлях до блоку вимагає часу та виконання всіх стандартів.

«Для України, як і для Молдови та країн Західних Балкан, інтеграція до Європейського Союзу — це тривалий процес, що вимагає реформ, зокрема, у сфері боротьби з корупцією, верховенства права та незалежності судової влади», — додав він.

Міністр підкреслив, що жодних компромісів, зокрема щодо цінностей та законодавства ЄС, бути не може. Хоча зближення України та інших країн з ЄС є «геополітичною необхідністю».

За словами Аддада, одним із рішень може бути поступовий формат наближення до членства в ЄС, але з глибшою інтеграцією та з проміжним статусом.

«Щоб бути повноправним членом, мати доступ до всього, потрібно говорити правду: жодного короткого шляху не існує. Країни повинні реформуватися. І сам Союз повинен реформуватися і стати більш гнучким», — пояснив французький міністр.

Раніше ми писали про те, що Франція та Німеччина пропонують для України «символічне» членство в ЄС — без доступу Києва до бюджету, субсидій для сільського господарства та права голосу доти, доки він не стане повноправним членом блоку.

