Дружина Остапчука оголосила дату їхньої еміграції: коли зіркова родина покине Україну

Володимир Остапчук з родиною

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука — Катерина — повідомила точну дату, коли їхня родина остаточно виїде з України до Канади.

У своєму фотоблогу обраниця шоумена розповіла, що відлік уже пішов. За її словами, вони з чоловіком і маленьким сином Тимофієм залишать країну наприкінці травня та вирушать будувати нове життя за океаном. Перед остаточним переїздом родина ще зробить зупинку в Римі, де Остапчук проведе приватний захід.

«30 травня я вже їду з України. 31 травня Вова веде весілля в Римі, а звідти ми до Канади. Тому залишилося 27 днів, щоб закрити всі питання», — поділилася Катерина.

Катерина Остапчук

Катерина також зізналася, що зараз активно готується до змін і намагається встигнути все заплановане. Зокрема, вона вже організовує прощальні зустрічі — не лише з близькими, а й із підписниками, які хочуть попрощатися перед її від’їздом.

Нагадаємо, про намір емігрувати Володимир Остапчук разом із дружиною повідомив ще на початку квітня. Шоумен під час війни має законні підстави для виїзду як багатодітний батько — він виховує двох дітей від попереднього шлюбу, а також спільного сина з Катериною.

Раніше подружжя також пояснювало, що стало останньою краплею для такого кроку, та розповідало, як планує розпорядитися нажитим майном в Україні.

