Таро на тиждень від 4 до 10 травня 2026 / © ТСН

Початок травня приносить енергію старту, але не різкого чи хаотичного, радше такого, який народжується з внутрішньої ясності. Цього тижня продовжиться ваша власна історія, яка переходить на новий рівень, на вас чекає переплітіння інтуїції та дій, спогадів і амбіцій, бажання стабільності та потреба у змінах.

Енергія тижня

Це момент народження імпульсу, чистого, майже первісного. Ідея, яка виникає раптово, але відчувається як щось давно очікуване. Буде бажання діяти, створювати та щось ініціювати.

Туз Жезлів — це внутрішній вогонь, який неможливо ігнорувати, він проявиться раптовим натхненням або ясністю щодо наступного кроку, це можливість, яка з’являється несподівано, але «вчасно» і ви відчуєте, що настав той самий момент.

Настрій тижня

Цей тиждень розгортається як внутрішній діалог. Верховна Жриця занурить у тишу, стан, коли відповіді не формулюються словами, а безпомилково відчуваються, бо інтуїція стає головним інструментом орієнтації.

До цього додасться ностальгії. Минуле може несподівано повернутися через людей, спогади та відлуння емоцій. Ці теплі, дещо меланхолійні хвилі, нагадають вам, ким ви були до цього.

І раптом, різкий контраст, колісниця принесе рух. Рішення, які більше неможливо відкладати, момент, коли ви повертаєте собі контроль або втрачаєте його. Тут важлива дія, а не роздуми. На тлі цього ви потребуватимете стабільності, безпеки, опори та внутрішнього відчуття, що ви «на своєму місці».

Парадокс тижня простий: душа прагне спокою, а життя вимагає руху.

Робота та фінанси

У професійній сфері цей тиждень може початися м’яко, навіть натхненно. Будуть пропозиції, творчі ідеї, приємні переговори чи нові контакти. Це енергія, коли робота відчуватися «живою».

Але за цією легкістю стоїть реальність — перевантаження. Забагато відповідальності, обов’язків і завдань, які накопичилися за останній період. Може виникнути відчуття, що ви звалили на себе більше, ніж можете нести. Проте за цими думками прийде вихід із застою, але не досить комфортний. Це буде усвідомлення, що стара модель «я все тягну сам (а)» більше не працює.

Цей тиждень може стати точкою перегляду власного навантаження та розуміння, як реорганізувати далі роботу.

Кохання

Сфера стосунків має особливо контрастний вигляд.

Королева Пентаклів говорить про тепло, турботу та бажання стабільності. Це енергія стосунків, яким важлива надійність і реальність, а не ілюзорність буття. Проте поруч стоїть Диявол — символ сильної пристрасті, магнетичного тяжіння, але й залежностей, ревнощів або нездорової емоційної прив’язаності. Це поєднання створює напругу, адже розум розуміє одне, а емоції тягнуть до іншого.

Тож настає період спитати себе, чи дають ці стосунки результат, чи є розвиток або ж це просто повторення знайомого вам сценарію. Настає період ясності, а не ідеалізації ситуації, навіть якщо відповідь вам не сподобається.

Здоров’я

Загальний фон має доволі стабільний вигляд. Ви матимете життєву силу до відновлення, тиждень обіцяє позитивні зміни. Крім того, важливо дотримуватися режиму. Організм добре реагує на стабільність, як от сон і харчування.

Проте якщо ви не звернете увагу на здоров’я вас може очікувати емоційне виснаження чи внутрішня апатія, і мова не йде лише про фізичний стан, це радше про втому від перевантаження чи монотонності. Тіло витримує, але психіка просить перезавантаження.

Порада від Таро

Цього тижня необхідно звернути увагу на емоційне оновлення. Туз Кубків символізує новий простір всередині вас, як от здатність знову відчувати, відкритість до нових почуттів і внутрішнє очищення від старих емоційних сценаріїв. Йдеться не про контроль і логіку, а про дозвіл собі бути живими, чутливими і відкритими до нового.

Тиждень від 4 до 10 травня — це перехідний період між внутрішнім і зовнішнім. Ви одночасно відчуватимете потребу у стабільності та неминучість руху вперед, зараз легко загубитися в обов’язках, застрягти у минулому чи піти за спокусами, які не ведуть до розвитку. Проте саме зараз є шанс обрати чесність із самими собою. Якщо дозволити собі чути інтуїцію, не зраджувати власним відчуттям і поступово відпускати зайве, цей тиждень може стати не просто черговим етапом, а точкою початку чогось нового та справжнього.

