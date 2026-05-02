Місячний гороскоп на 4–10 травня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 4 до 10 травня.

Понеділок–вівторок, 4–5 травня

18 місячний день, який триватиме дві календарні доби, складний для людської психіки, оскільки робить нас чутливими до думки оточення: вона — на відміну від нашої власної — видається нам єдино правильною. Та не всі, хто буде перебувати поряд з нами цього дня, мають добрі наміри, тож, пішовши на поводі в тих, хто прагне нашим коштом отримати зиск, ми — з великою часткою вірогідності — самі матимемо збитки, до того ж не лише матеріальні, а й моральні, і ще невідомо, що гірше. Як би ми не були зайняті на роботі, не можна залишати поза увагою близьких людей — особливо дітей та батьків, з ними треба провести хоча б трохи часу. Можливі не найприємніші відкриття, які торкнуться людей із оточення: дехто з них виявиться зовсім не таким, яким ми звикли вважати.

Середа, 6 травня

День місячного календаря, який має в астрологів репутацію диявольського, його символом є павукова сітка. Ми, начебто в павутиння, потрапляємо під вплив злих сил, а здолати його дуже складно, а часом і неможливо. Найголовніше цього дня — якомога менше спілкуватися з людьми з оточення, особливо якщо ми погано їх знаємо, і намагатися не залишати стін свого дому. Як перше, так і друге у будній день буде непросто, але можливо, особливо якщо постаратися. В такому разі день бажано присвятити прибиранню, під час якого викинути все, що продірявилось, зіпсувалось чи викликає неприємні асоціації.

Четвер, 7 травня

День, коли можна ставати до втілення в життя будь-яких ідей, навіть якщо вони йтимуть, як кажуть у таких випадках, «з коліс», тобто практично без підготовки. Енергетика дня дасть змогу досягти навіть таких — незапланованих заздалегідь — цілей, тому, якщо на думку спаде несподівана ідея, не можна гаяти часу, аби не проґавити шансу. Головне — не міркувати й не аналізувати своїх вчинків, а діяти — водночас, що рішучіше, то ліпше. Особливо важливо звернути увагу на розв’язання фінансових питань — незалежно від свого масштабу вони виявляться успішними.

П’ятниця, 8 травня

Час революційних змін, які, як правило, стосуються всіх сфер нашого життя і діяльності — великий обсяг місячної енергії дасть змогу втілити в життя будь-які проєкти. Головне в цей час — не відступати назад: хай би як складалися обставини, небажано відмовлятися від ухвалених раніше рішень, а розпочаті справи обов’язково потрібно доводити до логічного кінця — відмовившись від своїх намірів, повернутися до них, найімовірніше, уже не вдасться, а отже, час і сили буде змарновано даремно.

Субота, 9 травня

День мудрості, протягом якого нам можуть відкритися таємні знання, що стосуються як нашого життя, так і всієї світобудови загалом. Завдяки активізації розумових здібностей, день сприятливий для здобуття нових знань — вони засвоюватимуться напрочуд легко. Також люди не схильні зберігати секрети, що стали їм відомими. Тож зустрічатися з рідними та друзями зірки радять лише в тому разі, якщо нам нема чого від них приховувати, а інакше можна несподівано проговоритися про факти, про які краще було б промовчати. Цього дня слід займатися спортом з обережністю: замість очікуваної користі це може завдати шкоди — у вигляді різноманітних травм.

Неділя, 10 травня

Не найлегший день місячного календаря, який астрологи називають часом випробувань. Зазвичай вони стосуються стосунків з іншими — особливо близькими — людьми, які можуть піднести нам неприємні сюрпризи. Зазвичай вони стосуються подружніх зрад і зрад близьких людей, відмахнутися від факту яких здебільшого не вдасться — на них обов’язково доведеться реагувати. Головне — не поспішати: ухвалене зопалу рішення скасувати вже не вдасться. Також у цей час ми будемо схильні до дратівливості і навіть агресивності, під їхнім впливом ми можемо здійснити вчинки, про які згодом пошкодуємо — необхідно стримувати свої емоції та інстинкти.

