У Вінниці викрили серійного педофіла, який 15 років прикривався релігією: шокувальні подробиці та фото

Затримання підозрюваного у Вінниці / © Телеграм-канал Руслана Кравченка

У Вінницькій області правоохоронці затримали засновника християнського реабілітаційного центру, який нібито під прикриттям допомоги дітям у складних життєвих обставинах протягом півтора десятиліття вчиняв сексуальне насильство над своїми вихованками. Чоловік використовував довіру та беззахисність малечі, залякуючи їх покараннями.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Як працювала «система» насильства

За даними прокуратури, заклад був створений ще у 2006 році як місце підтримки для дітей, що потребують допомоги. Проте засновник перетворив його на місце злочину. З кожної групи (від 25 до 50 дітей) він обирав «жертв» серед дівчат.

Насильство відбувалося всюди: у кабінетах, житлових кімнатах, котельні, туалетах і навіть під час виїзного відпочинку на природі.

Затримання підозрюваного / © Телеграм-канал Руслана Кравченка

15 років мовчання та 5 років слідства

Злочини тривали з моменту заснування центру. Перша офіційна скарга надійшла лише у 2021 році, коли мати 13-річної вихованки дізналася про наругу. Розслідування виявилося надзвичайно складним і тривало п'ять років. Слідчим довелося опитати десятки колишніх підопічних, щоб пробити стіну страху, яку побудував «вихователь».

Наразі встановлено:

10 офіційних жертв — дівчата, яким на момент злочинів було від 8 до 14 років .

Слідство не виключає, що кількість потерпілих значно більша.

«Ті, хто ховається за благородною метою, щоб скоювати злочини проти дітей — зраджують усе: довіру, надію та саму людяність. Відповідальність буде неминучою та максимально жорсткою», — наголосив Руслан Кравченко.

Затримання та підозра

Наразі так званого «вихователя» затримано. Йому повідомлено про підозру за:

ч. 4 ст. 153 ККУ (сексуальне насильство щодо малолітньої особи);

ч. ч. 1, 2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх).

Суд уже обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають, правоохоронці продовжують встановлювати всіх можливих потерпілих від дій засновника центру.

Нагадаємо, Фастівський міськрайонний суд Київської області виніс вирок місцевому мешканцеві, який протягом двох місяців систематично знущався з малолітніх дітей своєї дівчини. Чоловік називав тортури «вихованням» і «грою». Внаслідок насильства трирічний хлопчик впав у психологічний регрес і припинив розмовляти

