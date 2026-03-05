Ґвалтував 9-річну дитину та знімав це на відео: у Кривому Розі чоловіка підозрюють у педофілії

Чоловік за ґратами

У Кривому Розі чоловік, ймовірно, ґвалтував 9-річну дитину та знімав це на телефон. Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у педофілії.

Про це повідомляє «Перший міський. Кривий Ріг».

Деталі злочину проти дитини

Стало відомо, що 25-річний підозрюваний знущався з малолітньої сестри своєї дружини від липня до грудня минулого року.

«Аби схилити дівчинку до розпусних дій, погрожував та маніпулював, коли та гостювала у родички», — повідомили у медіа.

Чоловіка викрили, тому що він знімав наругу на відео. Шокувальні кадри знайомий фігуранта виявив на ноутбуці.

Наразі фігурант перебуває під вартою без права на заставу. Його судитимуть за двома статтями —зґвалтування та виготовлення дитячої порнографії.

Раніше у Києві 22-річного чоловіка підозрювали у зґвалтуванні 11-річної дівчинки. Фігурант познайомився зі школяркою у соціальній мережі та протягом двох тижнів вів із нею листування. Після того як чоловік заручився довірою дівчинки, він запросив її на зустріч у закинутій будівлі. Там він і вчинив щодо неї статевий злочин. Намагаючись уникнути відповідальності, видалив з телефону дитини історію листування і свій контакт. Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.