Наталія Могилевська показала підрослу 5-річну донечку і розчулила, як та збирається на гастролі

Наталія Могилевська з молодшою донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Українська співачка Наталія Могилевська потішила підписників кадрами з молодшою донечкою.

Артистка розсекретила, що дала Соні обіцянку. Дівчинка неабияк хотіла вирушити разом із зірковою мамою на гастролі. Минулого разу знаменитість брала її з собою. І, схоже, Соні неабияк сподобалось. Тож цього разу Наталія Могилевська вирушає на гастролі теж разом із донечкою.

"Соня знову їде зі мною, як я і обіцяла минулого разу!" — ділиться артистка.

Реклама

Молодша донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Виконавиця опублікувала милі кадри, як Соня збирається на гастролі. Дівчинка вивозила чималий чемодан на колесах із будинку.

До речі, на кадрах можна помітити, як молодша донечка Наталії Могилевської помітно підросла. Соня вже стала значно вищою. Проте, хоча артистка й ділиться контентом із донькою, але її обличчя продовжує тримати подалі від сторонніх очей.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська поділилась подробицями стосунків із чоловіком. Артистка розсекретила, якою була реакція коханого на її кардинальне схуднення.