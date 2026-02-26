ТСН у соціальних мережах

646
2 хв

Наталія Могилевська зізналась, яка була реакція її чоловіка на схуднення: "Любив мене і при 90 кг"

 Артистка висловилася про свого чоловіка Валентина та їхні стосунки.

Анна Севастьянова
Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Співачка Наталія Могилевська відверто розповіла, як її чоловік Валентин відреагував на її кардинальне схуднення і чи пишається він своєю відомою на всю країну артисткою.

У розмові з ведучою проєкту "Наодинці з Гламуром" Могилевська зізнається, що коханий сприймає її у будь-який вазі. Ба більше, він пишається її досягненнями не тільки в професійному плані, а й у фізичному.

"Він любив мене будь-якою. І хочу вам нагадати, що з ним я була з вагою і 90 кілограм. І коли в мене було 87, він казав: “О, як красиво, вже така талія з'явилась". Він з великою повагою і навіть натхненням пишається мною. Коли сильний чоловік, в нього є ось ця щедрість ділитися своєю повагою і любов'ю. Він про мене тости говорить - “Яка в мене велика артистка, моя жінка”, - відверто поділилася співачка у розмові з Анною Севастьяновою.

Закохана і щаслива Наталія Могилевська в обіймах свого чоловіка / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Закохана і щаслива Наталія Могилевська в обіймах свого чоловіка / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

До речі, зі своїм коханим знаменитість досі жодного разу не з’являлася на червоних хідниках, аби не привертати зайвої уваги преси. А познайомилися вони в лютому 2022 року, і вже в квітні вдочерили двох дітей.

Нагадаємо, тиждень тому Могилевська неочікувано заспівала з удвічі молодшим артистом і зачарувала новим хітом.

646
