Наталія Могилевська зізналась, яка була реакція її чоловіка на схуднення: "Любив мене і при 90 кг"
Артистка висловилася про свого чоловіка Валентина та їхні стосунки.
Співачка Наталія Могилевська відверто розповіла, як її чоловік Валентин відреагував на її кардинальне схуднення і чи пишається він своєю відомою на всю країну артисткою.
У розмові з ведучою проєкту "Наодинці з Гламуром" Могилевська зізнається, що коханий сприймає її у будь-який вазі. Ба більше, він пишається її досягненнями не тільки в професійному плані, а й у фізичному.
"Він любив мене будь-якою. І хочу вам нагадати, що з ним я була з вагою і 90 кілограм. І коли в мене було 87, він казав: “О, як красиво, вже така талія з'явилась". Він з великою повагою і навіть натхненням пишається мною. Коли сильний чоловік, в нього є ось ця щедрість ділитися своєю повагою і любов'ю. Він про мене тости говорить - “Яка в мене велика артистка, моя жінка”, - відверто поділилася співачка у розмові з Анною Севастьяновою.
До речі, зі своїм коханим знаменитість досі жодного разу не з’являлася на червоних хідниках, аби не привертати зайвої уваги преси. А познайомилися вони в лютому 2022 року, і вже в квітні вдочерили двох дітей.
Повний випуск "Наодинці з Гламуром"
