Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
300
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі пролунав потужний вибух: на місці події спалахнула пожежа

Потужний вибух сколихнув Дніпро. З’явилися перші відео від очевидців.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Вибух (ілюстративне фото)

Вибух (ілюстративне фото) / © Associated Press

У місті Дніпро зафіксували потужний вибух ввечері 26 лютого.

Про це повідомляють місцеві спільноти у соцмережах.

Вибух у Дніпрі — що відомо

За попередніми даними очевидців, після вибуху на місці події виникло загоряння. Наразі офіційна інформація про причини інциденту, можливі руйнування чи постраждалих уточнюється.

У місті Дніпро зафіксували потужний вибух. / © соцмережі

У Дніпрі пролунав потужний вибух / © соцмережі

У Дніпрі пролунав потужний вибух / © соцмережі

Вибухи в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Львові через вибух побутового газу госпіталізували двох людей.

Окрім цього, у Дрогобицькому районі Львівської області стався витік нафтопродуктів на території одного з підприємств, що займається користуванням надрами.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині в місті Козятин зафіксували серйозний збій у роботі газорозподільної мережі. Через різке підвищення тиску газу в системі в кількох житлових будинках виникли пожежі.

Дата публікації
Кількість переглядів
300
