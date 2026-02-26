У Дніпрі пролунав потужний вибух: на місці події спалахнула пожежа

Вибух (ілюстративне фото) / © Associated Press

У місті Дніпро зафіксували потужний вибух ввечері 26 лютого.

Про це повідомляють місцеві спільноти у соцмережах.

Вибух у Дніпрі — що відомо

За попередніми даними очевидців, після вибуху на місці події виникло загоряння. Наразі офіційна інформація про причини інциденту, можливі руйнування чи постраждалих уточнюється.

У місті Дніпро зафіксували потужний вибух. / © соцмережі

Вибухи в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Львові через вибух побутового газу госпіталізували двох людей.

Окрім цього, у Дрогобицькому районі Львівської області стався витік нафтопродуктів на території одного з підприємств, що займається користуванням надрами.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині в місті Козятин зафіксували серйозний збій у роботі газорозподільної мережі. Через різке підвищення тиску газу в системі в кількох житлових будинках виникли пожежі.