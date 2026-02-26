- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 300
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі пролунав потужний вибух: на місці події спалахнула пожежа
Потужний вибух сколихнув Дніпро. З’явилися перші відео від очевидців.
У місті Дніпро зафіксували потужний вибух ввечері 26 лютого.
Про це повідомляють місцеві спільноти у соцмережах.
Вибух у Дніпрі — що відомо
За попередніми даними очевидців, після вибуху на місці події виникло загоряння. Наразі офіційна інформація про причини інциденту, можливі руйнування чи постраждалих уточнюється.
