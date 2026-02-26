- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 96
- Час на прочитання
- 1 хв
Буданов: Моє завдання зараз – налагодити ефективний переговорний процес
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що головним фокусом його роботи на цьому етапі є забезпечення ефективного переговорного процесу щодо завершення війни. В інтерв’ю провідному ліванському виданню Almodon Буданов підкреслив, що нинішні обставини вимагають максимальної концентрації саме на дипломатичному треку. За його словами, дискусії про інші політичні питання наразі не є на часі.
«Моє завдання зараз – налагодити ефективний переговорний процес», – наголосив він, коментуючи свою роль у поточній фазі міжнародних консультацій.
Буданов також зауважив, що переговори залишаються складним і багаторівневим процесом, який потребує системної роботи та координації з партнерами України.