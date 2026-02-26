ТСН у соціальних мережах

Політика
Буданов: Моє завдання зараз – налагодити ефективний переговорний процес

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що головним фокусом його роботи на цьому етапі є забезпечення ефективного переговорного процесу щодо завершення війни. В інтерв’ю провідному ліванському виданню Almodon Буданов підкреслив, що нинішні обставини вимагають максимальної концентрації саме на дипломатичному треку. За його словами, дискусії про інші політичні питання наразі не є на часі.

«Моє завдання зараз – налагодити ефективний переговорний процес», – наголосив він, коментуючи свою роль у поточній фазі міжнародних консультацій.

Буданов також зауважив, що переговори залишаються складним і багаторівневим процесом, який потребує системної роботи та координації з партнерами України.

