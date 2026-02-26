"Війну треба завершувати": Зеленський зробив важливу заяву про новий раунд переговорів з РФ

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступні тристоронні переговори, ймовірно, відбудуться на початку березня в Абу-Дабі. Головне, фіналізувати досягнуті домовленості щодо реальних гарантій безпеки та підготувати зустріч на рівні лідерів.

Про це президент сказав під час вечірнього звернення 26 лютого.

Глава держави повідомив, що протягом дня провів низку консультацій із міністром оборони Рустем Умєров, головою парламентської фракції Давид Арахамія, а також із представниками Президента США — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — за підсумками їхніх сьогоднішніх зустрічей.

«Я говорив сьогодні вже кілька разів із Рустемом Умєровим, Давидом Арахамією та з представниками президента Сполучених Штатів Америки Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером за підсумками сьогоднішніх їхніх зустрічей. Вже більше готовності до наступного тристороннього формату. Скоріш за все — зустріч наступна буде в Еміратах, буде саме в Абу-Дабі. Ми розраховуємо, що формат буде на початку березня. Треба фіналізувати все, чого вдалося досягти для реальних гарантій безпеки, та підготувати зустріч на рівні лідерів. Саме такий формат може багато вирішити», — наголосив Президент.

За словами Зеленського, питання завершення війни напряму пов’язане з позицією Росії та рівнем міжнародного тиску.

«Війну треба завершувати — це наша позиція, це позиція України, це позиція всіх наших партнерів. Але, на жаль, усі зараз бачать, що готовності Росії до миру немає, і жодної ознаки, що Путін зупиняє свою машину війни також поки що немає. Навпаки, він готується далі воювати, і світ повинен бути готовим тиснути на Росію, щоб це змінилось», — заявив глава держави.

Президент підкреслив, що дієвим інструментом впливу залишаються санкції проти російського енергетичного та банківського секторів. За його словами, світ має посилити тиск, зокрема щодо російської нафти та інших енергоресурсів, аби змусити агресора зупинити війну.

«Санкції світу мають спрацювати на це — на справжній тривалий мир. Звісно, і з Америкою, і з Європою ми обговорюємо кожен із форматів тиску, форматів дипломатії, які можуть дійсно спрацювати. Дуже важливо, щоб партнери й надалі залишались достатньо рішучими. Я надав сьогодні команді наступні директиви — те, чого ми маємо досягти», — підсумував Зеленський.

Заяви про майбутні переговори від України та США

Нагадаємо, раніше спецпосланець президента США Трампа зробив несподівану заяву. Стів Віткофф сказав, що мирної угоди не буде, поки українці не будуть впевнені у своїй безпеці, і допустив пряму зустріч лідерів України та РФ.

Також раніше йшлося про те, що питання територіальних поступок або статуса українських земель можуть вирішуватися виключно під час особистої зустрічі президентів України та Росії. Так сказав Володимир Зеленський і підтвердив свою готовність до діалогу та підтримку мирних ініціатив США.