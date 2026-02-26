Лукашенко боїться удару по білоруській базі "Орешніка": супутникові фото

Володимир Путін і Олександр Лукашенко / © ТСН.ua

Колишній військовий аеродром під Кричевом у Білорусі, де, ймовірно, розташована база російського ракетного комплексу «Орешнік» посилено охороняється технікою ППО та РЕБ, включаючи «Тор-М2», «Панцир» та «Красуху».

Про це свідчать супутникові знімки за 17 лютого 2026 року, проаналізовані журналістами Білоруської служби Радіо Свобода із залученням військового експерта.

Загалом тут зафіксовано не менше шести обладнаних позицій з технікою ППО та РЕБ.

За конфігурацією техніка нагадує комплекси «Тор-М2», «Панцир», засоби РЕБ типу «Красуха» або «Москва-1», а також імовірно С-300, однак точно ідентифікувати її за знімками неможливо.

Позиції розташовані в радіусі близько п’яти кілометрів від аеродрому, частина з них має окопи та земляні вали.

У центральній частині військового містечка видно шість великих машин, які, за оцінкою експертів, можуть належати комплексу «Орешнік». Їхні розміри відповідають техніці, яку наприкінці грудня 2025 року Міноборони Росії та Білорусі показували як таку, що стала на бойове чергування. Навколо техніки зводять ангар.

Український авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що біля об’єкта формують ешелоновану систему ППО для прикриття стратегічної бази.

За його словами, масштаб та характер захисту свідчать про високу важливість цього об’єкту для Росії та Білорусі.

“Орешнік” у Білорусі

Нагадаємо, згідно із заявами Росії та Білорусі, мобільний наземний ракетний комплекс «Орешнік» заступив на бойове чергування на білоруській території.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що поява російських ракетних комплексів на території сусідньої країни є викликом для всієї Європи.