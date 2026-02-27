Російський дрон наблизився до авіаносця Франції у Балтійському морі

Авіаносець «Шарль де Голль» / © Associated Press

Російський безпілотник наблизився до французького авіаносця «Шарль де Голль», коли той перебував на навчаннях у порту Мальме у Швеції.

Про це повідомляє SVT Nyheter.

За наявною інформацією, дрон був запущений із сусіднього судна. Він підійшов до авіаносця ВМС Франції, після чого шведські військові застосували засоби радіоелектронної боротьби для його деактивації.

Після цього безпілотник зник із місця події. Наразі невідомо, чи повернувся він на російський корабель, з якого був запущений, чи впав у море.

«Шарль де Голль» є найбільшим у світі неамериканським атомним авіаносцем завдовжки понад 260 метрів. Корабель здатний перевозити тисячі військовослужбовців і до 30 винищувачів.

Нині авіаносець пришвартований у порту Мальме, де бере участь у стратегічних навчаннях.

Раніше повідомлялося, що Франція розгорнула 12500 військовослужбовців у рамках тримісячних навчань, розроблених для підготовки до високоінтенсивних бойових дій у Європі.

Ми раніше інформували, що Європа розширює санкції, але не наважується заблокувати Балтійське море для російського «тіньового флоту».