Швеція назвала Росію серйозною і конкретною загрозою безпеці

Швеція попереджає, що Росія становить серйозну загрозу національній та регіональній безпеці, і ця небезпека може посилюватися. Про це йдеться у щорічному огляді служби військової розвідки Швеції (Must) та підтвердили представники НАТО, передає Politico.

За оцінками шведських розвідників, ситуація з безпекою значно погіршилася після початку повномасштабної війни Росії проти України, і загроза з боку Москви зростає в Європі. У документі зазначено, що Росія нарощує військову активність та веде гібридні операції, які можуть впливати на безпеку країн регіону.

Must застерегла про зростання ризику гібридних атак, саботажу та інших дій, спрямованих на дестабілізацію, а також про ймовірність того, що Москва продовжуватиме застосовувати більш ризиковані методи для досягнення своїх цілей.

Представники НАТО підтвердили важливість підтримки обороноздатності альянсу та розвитку співпраці, оскільки загроза з боку РФ залишається однією з ключових для безпеки європейських країн.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна попередив, що НАТО завдасть ударів вглиб Росії, якщо Москва спробує вторгнення до Естонії, Латвії чи Литви.