Росія навмисно атакує компанії США в Україні: американський сенатор Блументаль зробив заяву
Річард Блументаль заявив у Києві, що РФ цілеспрямовано атакує американські заводи та офіси в Україні. США продовжать бізнес попри удари Росії.
Росія навмисно атакує компанії зі США, які працюють в Україні.
Про це сказав американський сенатор-демократ Річард Блументаль під час візиту до Києва, передає «Європейська правда».
За словами сенатора, під час перебування в Україні він отримав інформацію про системні обстріли об’єктів, пов’язаних з американським бізнесом.
«В Україні фактично відкрито полювання на американські компанії. Володимир Путін цілеспрямовано завдає ударів ракетами й дронами по американських заводах та офісах», — наголосив Блументаль.
Водночас він підкреслив, що такі дії не змусять США згортати економічну присутність в Україні.
«Америка продовжить вести бізнес в Україні. Ми будемо такими ж стійкими, як український народ. Але громадяни США повинні знати, що відомі американські бренди тут стають об’єктами навмисних і повторюваних атак з боку Росії», — зазначив сенатор.
Блументаль додав, що подібні удари мають викликати значно більшу міжнародну реакцію.
Нагадаємо, у серпні Росія вперше за час повномасштабного вторгнення завдала масштабного удару по Закарпатській області. Тоді ракетами «Калібр» було знищено підприємство американської компанії Flex поблизу Мукачева.
Також на початку січня посольство США в Україні попереджало про можливу масовану повітряну атаку. У ніч після цього Росія здійснила удари по кількох регіонах, зокрема запустила по Львову балістичну ракету.