Проспорт
260
Фристайлістка, якій освідчився воїн ЗСУ, виступила у фіналі біг-ейру на Олімпіаді-2026

Катерина Коцар посіла 10-те місце в історичному для України фіналі в біг-ейрі на Олімпійських іграх.

Катерина Коцар

Катерина Коцар / © Associated Press

Українська фристайлістка Катерина Коцар, якій після успішної кваліфікації у біг-ейрі на зимовій Олімпіаді-2026 освідчився військовий ЗСУ, виступила у фіналі змагань.

У фіналі 25-річна українка за першу спробу отримала 82 бали, за другу – 72 бали, а за третій стрибок судді поставили спортсменці 74 бали.

Катерина Коцар / © Associated Press

Катерина Коцар / © Associated Press

Катерина Коцар / © Associated Press

Катерина Коцар / © Associated Press

За сумою двох найкращих спроб Катерина набрала 156 балів і посіла підсумкове 10-те місце.

Зазначимо, що Україна вперше в історії була представлена у фіналі біг-ейру на Олімпійських іграх.

"Золото" здобула Меган Олден з Канади. "Срібло" виборола китаянка Айлін Гу, а бронзовою призеркою стала італійка Флора Табанеллі.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

