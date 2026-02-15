ТСН у соціальних мережах

Воїн ЗСУ освідчився фристайлістці Коцар на Олімпіаді-2026: у Мережі завірусилося відео

Катерина Коцар відповіла згодою своєму нареченому.

Катерина Коцар з нареченим

Катерина Коцар з нареченим / © Associated Press

У Мережі завірусилося відео, як військовий ЗСУ Богдан Фаштрига освідчився українській фристайлістці Катерині Коцар на зимових Олімпійських іграх-2026.

Сталося це після кваліфікаційних змагань у біг-ейрі, де 25-річна українка посіла 11-те місце (155,50 бала) та вийшла до фіналу.

Катерина відповіла українському військовому згодою, так що пара заручилася.

"Коли я відійшла від третьої спроби і побачила, що одна людина стоїть за межами оцих огороджувальних конструкцій, я зрозуміла, що зараз щось буде", – розповіла Коцар в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт.

Богдан – військовий ЗСУ, який служить у медичних військах від серпня 2024 року. Ідею освідчитися своїй коханій на Олімпіаді він виношував два роки.

"Я собі уявляв цей момент ще тоді десь так, а це було два роки тому. Відтоді дуже багато різних подій відбулося, коли Катруся опинилася на Олімпіаді. У сміливих є щастя", – розповів наречений Коцар.

Коцар вийшла до першого в історії для України фіналу в біг-ейрі на Олімпійських іграх. За медалі вона змагатиметься в понеділок, 16 лютого, о 20:30 за київським часом.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

