"Смертність занадто висока": Рубіо пояснив роль США у війні в Україні

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Головна роль Вашингтона полягає у сприянні припиненню війни в Україні.

Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо під час прес-конференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо

“Ми розглядаємо роль Сполучених Штатів як спробу сприяти припиненню цієї дуже смертоносної, дуже кривавої і дуже дорогої війни. Це жахливі страждання… Смертність, незалежно від того, якими є цифри з обох боків, занадто висока”, — наголосив Рубіо.

Реклама

Він додав, що ситуація у Києві особливо тривожна через відсутність світла та тепла в найхолоднішу пору року, що підсилює страждання цивільного населення.

Також держсекретар зазначив, що президент США Дональд Трамп протягом року намагався з’ясувати, чи може Вашингтон стати посередником у переговорах для досягнення миру.

“Президент провів рік на найвищих рівнях нашого уряду, намагаючись з’ясувати, чи можемо ми стати посередниками в досягненні завершення цього жахливого конфлікту шляхом перемовин”, — підсумував Рубіо.

Нагадаємо, що в Офісі президента України підтвердили нову зустріч з РФ, яка має відбутися у Женеві 17-18 лютого. Володимир Зеленський визначив склад української делегації. Серед шести її членів будуть, зокрема, секретар РНБО Рустем Умєров, очільник ОП Кирило Буданов та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Реклама

Водночас РФ несподівано змінила очільника делегації. Ним буде помічник “фюрера” Володимир Мединський. Під час тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі 23-24 січня і 4-5 лютого головою делегації був начальник ГРУ Ігор Костюков.