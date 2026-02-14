Зеленський в Мюнхені поговорив з ключовими перемовниками від Трампа: про що домовились

Зустріч Володимира Зеленського і Марко Рубіо

Президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки обговорив мирні переговори з делегацією США. Що цікаво, він окремо бачився з Марко Рубіо, і окремо — з Кушнером і Віткоффом.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

Зеленський спочатку мав розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. З президентом були секретар РНБО Рустем Умєров, глава МЗС Андрій Сибіга, заступник керівника ОП Павло Паліса.

Він розповів главі Держдепу про ситуацію на фронті, російські удари та наслідки атак на енергосистему. Сторони обговорили, як можна допомогти Україні захищати життя під час зимових холодів.

«Детально обговорили дипломатичний процес і тристоронні зустрічі. Важливо, щоб заплановані в Женеві переговори були результативними, і я дякую Сполученим Штатам Америки за конструктивний підхід. Торкнулися і питання послідовності кроків. Важливо щоб був рух у питаннях гарантій безпеки та економічного відновлення», — зазначив президент.

Далі Зеленський провів зустріч із спредставником президента США Стівом Віткоффом, зятем і радником Трампа Джаредом Кушнером.

Розмова відбулася напередодні тристоронніх зустрічей Україна-США-Росія в Женеві, на яких Віткофф і Кушнер представляють Вашингтон.

За словами Зеленського, сторони обговорили «деякі напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі».

«Не все може бути озвучено по телефону, і наша переговорна команда представить позицію України наступного тижня. Розповів і про нашу зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Дуже цінуємо, що Америка завжди зберігає конструктив і готова допомагати із захистом життів. Дякую Президенту Трампу, його команді й народу Сполучених Штатів за підтримку», — підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський висловив стриманий песимізм щодо перспектив майбутніх мирних переговорів у Швейцарії.

Нагадаємо, нова тристороння зустріч України, США і Росії відбудеться у Женеві, 17-18 лютого. У Кремлі тим часом несподівано заявили, що змінили очільника делегації.