Чому коти розминають господарів лапками: відповідь вчених

Якщо вам цікаво, чому кіт розминає вас лапками, розповідаємо про це у матеріалі ТСН.ua.

Часом, спостерігаючи за своїми улюбленцями, можна побачити як коти масажують подушку, іграшку, або ж свого господаря передніми лапами, згинаючи та розгинаючи їх по черзі.

Це масажна дія повторюється, вона не випадкова. Науковці дослідили цю котячу звичку та запропонували версії, які пояснюють котячу поведінку.

Навіщо кіт товче лапками

Еволюційне обґрунтування «котячого масажу»

Коти починають перебирати лапками ще бувши кошенятами, під час того, як їх годує мама кішка. Розминання лапками, як пояснюють вчені, асоціюється у кошенят зі смоктанням та допомагає стимулювати подачу молока у кішки-матері через вивільнення окситоцину. Ймовірно, воно виникло з цієї причини.

Котячий "масаж" є формою тактильного та феромонного спілкування між кошеням і матір'ю. На м’яких подушечках лап котів є пахучі залози, і коли вони розминають ці залози, виділяються феромони (хімічні сигнали, які використовуються для спілкування). "Масаж", що кошеня робить своїй матері, вивільняє феромони, таким чином вони передають матері сигнали про себе, свою ідентифікацію, про свій стан здоров’я та багато інших повідомлень

Під час масажу кішки кошенятком виділяється феромон, важливий не лише для зв’язку між матір’ю та дитинчатами, він відомий ще своїми заспокійливим властивостями, також має потенціал для лікування агресії.

Чому дорослі коти продовжують товкти, "масажувати" лапками

Отже, в дитинстві кошеня масажуючи маму лапками, передає їй, таким чином інформацію про себе, стимулює надходження молока. У дорослому віці коти продовжують так робити. Як вважають вчені, тепер, це спроба спілкуватись з людьми, іншими котами, тваринами. Розминання в дорослому віці допомагає передавати повідомлення, інформувати.

Коли ваш кіт розминає лапки, сидячи на колінах – це спосіб кота сказати, що «ми є партнерами», або «ти в моїй соціальній групі». Або ж, кажучи по-людськи, що «ти моя людина».

Ми можемо заохотити розминання, нагороджуючи нашого кота увагою, коли він це робить.

Деякі коти люблять м’яти м’які або вовняні ковдри, водночас покусуючи матеріал, імітуючи, наче вони п’ють з соски. Такі дії можуть розслаблювати та заспокоювати кота саме через асоціацію з дитинством.

Що розминання говорить про самопочуття наших котів

У більшості випадків розминання вказує на те, що вашій кішці, коту комфортно.

Однак, якщо розминання (і особливо смоктання) відбувається дуже часто, протягом тривалого часу, здається нав’язливим або починає пошкоджувати котячі лапи, ваші ноги або зуби вашої кішки, це може бути ознакою того, ваш улюбленець переживає стрес або біль і потребує огляду у ветеринара.

Розминання та смоктання може стати нав’язливою звичкою, особливо це може бути проблемою для сіамських і бірманських котів.

Деякі коти взагалі не роблять масажу своїми лапками. Так само як і люди, коти — індивідуальності та люблять демонструвати, що їм комфортно з вами або вони прив’язані до вас у свій, звичний конкретно їм, спосіб.

Що робити, якщо мій кіт боляче розминає мої ноги

Розминання – це нормальна поведінка, яка важлива, щоб ваша кішка відчувала з вами зв’язок. Якщо кігті вашої кішки занадто сильно впиваються, купіть товсту ковдру, якою ви зможете накрити ноги. Не сваріть їх і не скидайте її з колін.

Натомість винагороджуйте розминання там, де використання котиком кігтів зведено до мінімуму, виявляючи більше уваги до кота, погладжуючи його або даючи ласощі, коли ваша кішка розминає так, як вам би хотілося.

Ви навіть можете вигадати звуковий для кішки сигнал, щоб попросити прибрати кігті геть. Щось коротке на кшталт «подушки!» буде хорошим варіантом. Просто пов’яжіть слово та харчову винагороду з бажаною поведінкою.

Читайте також: