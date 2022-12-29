Почему коты разминают хозяев лапками: ответ ученых

Если вам интересно, почему кот разминает вас лапами, рассказываем об этом в материале ТСН.ua.

Иногда, наблюдая за своими любимцами, можно увидеть как коты массируют подушку, игрушку или своего хозяина передними лапами, сгибая и разгибая их поочередно.

Это массажное действие повторяется, оно не случайно. Ученые исследовали эту кошачью привычку и предложили версии, объясняющие кошачье поведение.

Зачем кот толчет лапками

Эволюционное обоснование «кошачьего массажа»

Кошки начинают перебирать лапками еще будучи котятами, во время того, как их кормит мама кошка. Разминание лапками, как объясняют ученые, ассоциируется у котят с сосанием и помогает стимулировать подачу молока у кошки-матери через высвобождение окситоцина. Вероятно, оно возникло по этой причине.

Кошачий "массаж" является формой тактильного и феромонного общения между котёнком и матерью. На мягких подушечках лап котов есть пахучие железы, и когда они разминают эти железы, выделяются феромоны (химические сигналы, используемые для общения). "Массаж", что котенок делает своей матери, высвобождает феромоны, таким образом они передают матери сигналы о себе, своей идентификации, о своем состоянии здоровья и многие другие сообщения.

Во время массажа кошки котенком выделяется феромон, важный не только для связи между матерью и детенышами, он известен своими успокаивающими свойствами, также имеет потенциал для лечения агрессии.

Почему взрослые коты продолжают толочь, "массировать" лапками

Итак, в детстве котенок массируя маму лапками, передает ей, таким образом информацию о себе, стимулирует поступление молока. Во взрослом возрасте кошки продолжают так поступать. Как считают ученые, теперь это попытка общаться с людьми, другими котами, животными. Разминание во взрослом возрасте помогает передавать сообщения, информировать.

Когда ваш кот разминает лапки, сидя на коленях – это способ кота сказать, что «мы являемся партнерами», или «ты в моей социальной группе». Или, говоря по-человечески, «ты мой человек».

Мы можем поощрять разминание, награждая нашего кота вниманием, когда он это делает.

Некоторые кошки любят мять мягкие или шерстяные одеяла, одновременно покусывая материал, имитируя, будто они пьют из соски. Такие действия могут расслаблять кота именно через ассоциацию с детством.

Что разминание говорит о самочувствии наших кошек, котов

В большинстве случаев разминание указывает на то, что вашей кошке, коту комфортно.

Однако, если разминание (и особенно сосание) происходит очень часто, в течение длительного времени, кажется навязчивым или начинает повреждать кошачьи лапы, ваши ноги или зубы вашей кошки, это может быть признаком того, ваш любимец переживает стресс или боль и нуждается в осмотре в ветеринару.

Разминание и сосание может стать навязчивой привычкой, особенно это может быть проблемой для сиамских и бирманских кошек.

Некоторые кошки вообще не делают массажа своими кавычками. Так же как и люди, кошки – индивидуальности и любят демонстрировать, что им комфортно с вами или они привязаны к вам в свой, привычный конкретно им способ.

Что делать, если мой кот больно разминает мои ноги

Разминание – это нормальное поведение, важное, чтобы ваша кошка чувствовала с вами связь. Если когти вашей кошки слишком сильно впиваются, купите толстое одеяло, которым вы сможете накрыть ноги. Не ругайте их и не сбрасывайте ее с колен.

Вместо этого вознаграждайте разминание там, где использование котиком когтей сведено к минимуму, проявляя больше внимания к коту, поглаживая его или давая лакомство, когда он разминает так, как вам бы хотелось.

Вы даже можете придумать звуковой для кошки сигнал, чтобы попросить убрать когти вон. Что-то короткое типа «подушки!» будет хорошим вариантом. Просто свяжите слово и пищевое вознаграждение с желаемым поведением.

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