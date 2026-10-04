День ангела 11 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 11 жовтня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 11 жовтня

11 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Іларіона, Лева, Макара, Олександра, Пилипа, Зінаїду.

Іларіон — давньогрецьке походження, означає «веселий». В дитинстві товариський, дружелюбний. В дорослому віці має твердий характер.

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Лев — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар звірів». В дитинстві запальний, нетерплячий. В дорослому віці стає амбітним.

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Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «блажений». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві енергійний, сміливий. В дорослому віці стає щедрим.

Пилип — давньогрецьке ім’я, перекладається як «любитель коней». В дитинстві витривалий, мужній. В дорослому віці стає відвертим.

Зінаїда — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «нащадок Зевса». В дитинстві балакуча, галаслива. В дорослому віці стає життєрадісною.

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День ангела 11 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель завжди був поруч, оберігав від негараздів, допомагав долати труднощі та вказував правильний шлях. Нехай у житті буде багато щастя, любові, добра і світлих подій.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день приносить радість, душевний спокій і приємні зустрічі. Бажаю міцного здоров’я, здійснення заповітних мрій, родинного тепла та Божого благословення.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець ніколи не залишав тебе без своєї опіки, захищав від усього лихого та дарував сили й надію. Нехай доля буде щедрою на щасливі моменти, добрих людей і чудові новини.

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Прийми найтепліші вітання з Днем ангела! Нехай у серці завжди живуть віра, любов і гармонія, а поруч будуть люди, які щиро цінують і підтримують. Бажаю благополуччя, миру, здоров’я та здійснення всього задуманого.

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Вітаю з іменинами! Бажаю світлої та щасливої долі, невичерпної енергії, натхнення і достатку. Нехай ангел-охоронець береже на кожному кроці, а життя дарує якомога більше приводів усміхатися.

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