ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
2 хв

День ангела 11 жовтня: кого та як вітати з іменинами

11 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Який день ангела 11 жовтня

Який день ангела 11 жовтня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 11 жовтня

11 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Іларіона, Лева, Макара, Олександра, Пилипа, Зінаїду.

Іларіон — давньогрецьке походження, означає «веселий». В дитинстві товариський, дружелюбний. В дорослому віці має твердий характер.

Лев — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар звірів». В дитинстві запальний, нетерплячий. В дорослому віці стає амбітним.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «блажений». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві енергійний, сміливий. В дорослому віці стає щедрим.

Пилип — давньогрецьке ім’я, перекладається як «любитель коней». В дитинстві витривалий, мужній. В дорослому віці стає відвертим.

Зінаїда — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «нащадок Зевса». В дитинстві балакуча, галаслива. В дорослому віці стає життєрадісною.

День ангела 11 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 11 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель завжди був поруч, оберігав від негараздів, допомагав долати труднощі та вказував правильний шлях. Нехай у житті буде багато щастя, любові, добра і світлих подій.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день приносить радість, душевний спокій і приємні зустрічі. Бажаю міцного здоров’я, здійснення заповітних мрій, родинного тепла та Божого благословення.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець ніколи не залишав тебе без своєї опіки, захищав від усього лихого та дарував сили й надію. Нехай доля буде щедрою на щасливі моменти, добрих людей і чудові новини.

***

Прийми найтепліші вітання з Днем ангела! Нехай у серці завжди живуть віра, любов і гармонія, а поруч будуть люди, які щиро цінують і підтримують. Бажаю благополуччя, миру, здоров’я та здійснення всього задуманого.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю світлої та щасливої долі, невичерпної енергії, натхнення і достатку. Нехай ангел-охоронець береже на кожному кроці, а життя дарує якомога більше приводів усміхатися.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie