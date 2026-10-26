- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну вночі 26 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
Реактивний БпЛА з Хмельниччини в напрямку Чернівецької області.
Реактивні БпЛА на Чернігівщині: повз Сновськ та Городню у південно-західному напрямку.
Моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших регіонах України.
Раніше повідомлялося, що російські війська застосували проти України нову модифікацію реактивного безпілотника «Герань-5 К5-К».
Ми раніше інформували, що воєнна розвідка України опублікувала інтерактивну 3D-модель та повні технічні характеристики нового російського реактивного БпЛА «Герань-4», який ворог почав застосовувати на фронті.