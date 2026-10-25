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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну вночі 25 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
Зокрема військові заявили, про кілька реактивних безпілотників у Чернігівській області, які рухаються у напрямку Київщини.
Також у Повітряних силах повідомили про БпЛА на Сумщині.
Моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших регіонах України.
Раніше повідомлялося, що російські війська застосували проти України нову модифікацію реактивного безпілотника «Герань-5 К5-К».
Ми раніше інформували, що воєнна розвідка України опублікувала інтерактивну 3D-модель та повні технічні характеристики нового російського реактивного БпЛА «Герань-4», який ворог почав застосовувати на фронті.