Росія запустила у серію реактивний дрон «Герань-4»: розвідка повідомила про небезпеку

Дрон "Герань" / © ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міноборони України розкрило будову нового російського реактивного ударного БпЛА «Герань-4».

Про це йдеться на сторінці ГУР у Facebook.

ГУР МО на порталі War&Sanctions публікує інтерактивну 3D-модель, складові частини та іноземну компонентну базу нового російського реактивного ударного БпЛА «Герань-4», який держава-агресор Росія почала застосовувати як контрміру проти ефективності наших БпЛА-перехоплювачів.

У межах завершення підготовки до серійного виробництва «Герань-4» (до січня 2026 року) перші випробувальні пуски здійснювалися з дронопорту «приморськ» (орловська обл.) та території колишнього Донецького аеропорту.

У травні 2026 року противник розпочав їх бойове застосування для ударів по території України.

Для виготовлення попередніх версій реактивних БпЛА «Герань-3» противник застосовує планер бензинової «Герань-2». Але такий досвід показав, що його міцності недостатньо для польотів на великих швидкостях, а тим більше — для маневрування з великим перевантаженням.

Реактивний БпЛА «Герань-4» має власний новий планер з покращеною аеродинамічною якістю, посиленою конструкцією та турбореактивний двигун збільшеної тяги. Крила тепер не від’єднуються від центроплану. Для зменшення спротиву повітря зменшилася кількість технологічних люків на корпусі.

Відмічено застосування двох типів турбореактивних двигунів у складі БпЛА «Герань-4»: це знятий з виробництва китайський двигун Telefly LX-WP-160 (з тягою 160 кг/1600Н) та китайський двигун, який уже зустрічався на БпЛА «Герань-5» — Telefly TF-TJ2000A (з тягою 200 кгс/1960 Н).

Російський реактивний дрон «Герань-4» / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Новий планер «Герань-4» дозволяє здійснювати активні маневри на швидкостях від 300 до 400 км/год, а його посилена конструкція — витримувати значні перевантаження.

Завдяки цьому «Герань-4» може розвивати швидкість до 500 км/год, а висоту польоту — до 5000 метрів. БпЛА здатен нести осколково-фугасну/термобаричну ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М (50 кг) або збільшену термобаричну ТББЧ-90 (90 кг) бойову частину на відстань до 450 кілометрів.

Бортова система управління та її електронна компонентна база ідентичні до попередніх відомих БпЛА виробництва АТ «оез ппт „алабуґа“.

Габарити нового планера «Герань-4» не змінилися і становлять стандартні 3,5 метра в довжину і 3 метри в ширину (розмах крил).

Розкриваючи нові російсько-іранські розробки, ГУР МО України вкотре нагадує: терор не має кордонів, а повернути стабільність у світ можна лише шляхом позбавлення росії доступу до технологій, які агресор використовує для ведення злочинної війни.

