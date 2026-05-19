Україна “переграла” Кремль на ще одному напрямку: як нова КАБ змінить хід гри на фронті – ISW

Перша українська керована авіабомба / © скриншот з відео

Україна робить потужний технологічний ривок, який здатний змінити правила гри на полі бою. Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс розробив та успішно випробував першу українську керовану плануючу авіабомбу (КАБ). Ця зброя дозволить Силам оборони симетрично відповісти ворогу та перехопити ініціативу в повітрі.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 18 травня.

Симетрична відповідь: Україна переймає тактику ворога

Тривалий час російські окупанти мали перевагу на певних ділянках фронту завдяки масованому використанню своїх КАБів. Тепер Україна готова бити Кремль його ж зброєю, але з технологічною перевагою.

За словами міністра оборони України Михайла Федорова, нова вітчизняна бомба вже готова до бойового застосування.

Ключові характеристики української КАБ:

Корисне навантаження: 250 кілограмів.

Дальність ураження: десятки кілометрів від місця запуску.

Ефективність: здатна знищувати стійкі (укріплені) цілі, з якими не завжди можуть впоратися звичайні дрони.

Чому це змінить правила гри на фронті?

Аналітики ISW виділяють кілька критично важливих факторів, як поява українських КАБів вплине на бойові дії:

Розширення кампанії повітряного перехоплення: нова зброя дозволить українським силам значно ефективніше громити російську логістику, склади та командні пункти не лише на лінії фронту (ближній тил), а й на оперативній глибині.

Полювання на стійкі цілі: на відміну від безпілотників, які зараз успішно перехоплюють російську логістику на тактичному рівні, 250-кілограмова КАБ має значно більшу руйнівну силу для знищення великих об’єктів.

Збереження дефіцитної авіації: росіяни використовували далекобійні бомби, щоб тримати свої літаки подалі від української ППО. Тепер Україна наслідуватиме цю тактику. Зважаючи на обмежену кількість українських літаків, можливість запускати бомби за десятки кілометрів до цілі дозволить зберегти життя наших пілотів та коштовні борти в безпеці.

«Поява власної КАБ — це серйозний удар по логістичній системі РФ. Україна фактично нівелює тактичну перевагу окупантів, створюючи власну ефективну систему повітряного перехоплення», — резюмують аналітики ISW.

