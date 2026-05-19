Війна
231
1 хв

Втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку: Генштаб оновив дані

Окупанти також активно втрачають техніку та озброєння. Зокрема, понад дві тисячі безпілотників.

Олена Капнік
Втрати Росії у війні / © Associated Press

Станом на 19 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 351 150 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1140 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу — близько 1 351 150 (+1 140) осіб

  • танків — 11 940 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 24 584 (+1) од.

  • артилерійських систем — 42 340 (+78) од.

  • РСЗВ — 1 792 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 386 (+0) од.

  • літаків — 436 (+0) од.

  • гелікоптерів — 353 (+0) од.

  • наземні робототехнічні комплекси — 1 426 (+11) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 299 199 (+2 142) од.

  • крилаті ракети — 4 632 (+4) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 97 600 (+262) од.

  • спеціальна техніка — 4 202 (+2) од.

Як повідомлялося, днями Сили оборони завдали серії потужних ударів по військових об’єктах ворожої армії в РФ та на окупованих територіях. Зокрема, ЗСУ знищили російські судан в Єйську, що у Краснодарському краї РФ. Було знищено вертоліт Ка-27 і патрульний літак морської авіації Бе-200.

