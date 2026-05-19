Сі різко змінив тон щодо Путіна: лідер Китаю шокував заявою під час зустрічі з Трампом — FT

Сі Цзіньпін і Трамп. / © Associated Press

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час переговорів минулого тижня з президентом США Дональдом Трампам, який був з візитом у Пекіні, заявив, що «фюрер» Росії Володимир Путін може зрештою пошкодувати про своє вторгнення до України.

Про це повідомили кількох джерел Financial Times, які знайомі з перебігом зустрічі лідерів у КНР.

За словами співрозмовників видання, заява сі пролунала під час переговорів, які торкалися теми України. Окрім того, кажуть джерела, під час зустрічі Трамп запропонував запропонував США, Китаю та Росії об’єднати зусилля проти Міжнародного кримінального суду. Мовляв, їхні інтереси збігаються.

«Заяви Сі щодо рішення Путіна розпочати 2022-го повномасштабне вторгнення до сусідньої з Росією країни, як видається, були більш різкими, ніж раніше. Одне з джерел, обізнане з перебігом зустрічей Сі з колишнім президентом США Джо Байденом, зауважило — хоча лідери вели „відверті та прямі“ розмови про Росію та Україну, Сі не висловив власної оцінки дій Путіна та війни», — йдеться у тексті FT.

Видання акцентує на тому, що інформація про заяву лідера Китаю з’явилася за кілька днів після закінчення візиту Трампа і напередодні поїздки Путіна до Пекіна.

Financial Times наголошує, що 17 травня Білий дім опублікувала інформаційний бюлетень про саміт у Пекіні, але в ньому не було жодної згадки про розмови про Путіна, війну в Україні чи опозицію до МКС. Посольство Китаю у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Автори статті наголошують, що коментар Сі Цзіньпіна щодо Володимира Путіна пролунав на тлі того, як війна Росії проти України зайшла до глухого кута. Особливо після того, як Київ став ефективно використовувати удари безпілотників для атак на російські сили та цілі.

«Адміністрація Байдена часто звинувачувала КНР у постачанні РФ товарів подвійного використання, що допомагало їй підтримувати свою кампанію проти України. Адміністрація Трампа також висловлювала занепокоєння, але рідше», — наголошують у матеріалі.

Візит Трампа до Китаю

Від 13 до 15 травня президент США перебував з візитом до Китаю, де зустрічався із Сі Цзіньпіном. Це була його перша поїздка до Пекіна за останні дев’ять років.

Після переговорів із Сі Трамп заінтригував заявою про війну в Україні, сказавши, мовляв, питання війни лідери обговорювали. Мовляв, «це питання, яке ми хотіли б вирішити». Втім, від деталей Трамп утримався.

У Китаї також зробили свою заяву про війну в Україні. Пекін заявив, що КНР і США «сподіваються на швидке завершення» «кризи». Зазначається, що лідери двох країн доклали багато зусиль «для сприяння мирним переговорам у кожному окремому випадку».

Дата публікації 22:19, 14.05.26

