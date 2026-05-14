Зустріч Трампа і Сі почалася з незручного моменту: відео стрімко розлетілося Мережею

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп перебуває з візитом у Китаї. Він зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем у самому центрі Пекіна, у Будинку народних зібрань.

Відео їхньої зустрічі на площі Тяньаньмень, яка відзначилася незручним моментом, вже облетіло Мережу.

Політики зустрілися на червоній доріжці біля сходів, що ведуть до Будинку народних зібрань. Вони традиційно обмінялися рукостисканням та сфотографувалися. І саме у цьому жестові невербальної комунікації проявився фірмовий та навіть трохи агресивний стиль Дональда Трампа.

На відео видно, як президент США сильно тисне руку Сі, а потім двічі поплескав по ній. Зауважимо, у цьому жесті і проявився стиль Трампа, яким він начебто показує свою домінантну позицію.

Понад десять секунд американський лідер не відпускав руку китайського колеги. Хоч з відео скидається враження, що Сі охоче закінчив би рукостискання раніше.

Зауважимо, що Трамп і Сі востаннє бачилися в жовтні 2025-го на полях міжнародного саміту в Південній Кореї, де вони домовилися про торговельну угоду.

Зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. / © Associated Press

Нагадаємо, Дональд Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї. У КНР президента США супроводжують члени його команди з нацбезпеки та економіки. Зокрема, держсекретар Марко Рубіо, очільник Пентагону Піт Гегсет і керівник Мінфіну Скотт Бессент.

