Вера Вонг поділилася рідкісними фото своїх доньок

Вера Вонг / © Associated Press

Реклама

Відомий американський дизайнер Вера Вонг опублікувала у своєму Instagram серію фото, приурочених до Дня матері. На архівних знімках вона позувала зі своїми двома доньками.

Вера Вонг із доньками / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг із донькою / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг із донькою / © Instagram Вера Вонг

76-річна Вера має двох названих доньок, яких вона удочерила у шлюбі з бізнесменом Артуром Беккером: 35-річну Сесілію та 32-річну Жозефіну. На фото їх зазнімковано в дитинстві. «Я і мої дівчатка», — написала Вонг під публікацією.

А такий вигляд дівчата мають зараз.

Реклама

Вера Вонг із доньками / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг завжди намагалася оберігати особисте життя сім’ї від зайвої уваги публіки, тому про її дочок відомо небагато. Проте дизайнерка неодноразово зізнавалася, що материнство стало для неї важливою частиною життя і великим джерелом натхнення.

Вонг розповідала, що часто брала доньок із собою на роботу, сама вигадувала для них вбрання і навіть вручну створювала костюми для Гелловіна. За словами дизайнерки, саме такі сімейні моменти приносили їй особливу радість.

Обидві доньки здобули престижну освіту: Сесілія закінчила Університет Пенсільванії, а Жозефіна — Гарвардський університет. Незважаючи на популярність матері та її вплив у світі моди, вони віддали перевагу непублічному способу життя і не стали будувати кар’єру у фешн-індустрії.

Раніше, нагадаємо, 76-річна Вера Вонг показала, який вигляд мала 45 років тому.

Реклама

Новини партнерів