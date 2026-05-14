Принцеса Кейт назвалася іншим ім'ям під час візиту до Італії: як воно звучить
Учора принцеса Уельська розпочала свою дводенну поїздку до італійського міста Реджіо-Еміліо.
Принцеса прибула з метою збирання інформації для просування своєї роботи в галузі раннього розвитку дітей та назвала себе несподіваним ім'ям, коли зустрілася з дітьми на міській площі.
Звертаючись до місцевих дітей італійською мовою на площі Камілло Прамполіні, принцеса Кейт сказала: «Я трохи говорю італійською. Як вас звати? Мене звуть Катаріна», — цитує її слова People.
Катаріна з літерою «а» або Катеріна з літерою «е» — це португальська, іспанська та італійська форми імені принцеси Уельської Кетрін.
За словами п'ятирічної дитини, принцеса Уельська «дуже добре говорила італійською».
У середу на головній площі міста принцесу Кейт вітали близько 20 дітей віком від 3 до 5 років з дитячого садка Робінсона, розташованого в Реджіо-Емілії, і вона продемонструвала свої навички володіння італійською мовою, спілкуючись із ними.
«Вона запитала моє ім'я італійською. Вона дуже добре говорила італійською», — розповіла журналістам п'ятирічна Аліса.
Тим часом вчителька Роберта Марзі описала зустріч із членом королівської родини як «емоційну».
«Вона поставила їм кілька простих запитань, але її італійська була бездоганна. Вона говорила чітко», — каже Марзі.
Кейт Міддлтон, нагадаємо, кілька місяців 2000 року навчалася за кордоном у Флоренції, а потім вступила до Сент-Ендрюського університету в Шотландії, де познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком принцом Вільямом.