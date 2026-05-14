Українців зобов’яжуть щороку проходити військовий вишкіл: деталі законопроєкту

Українців зобов’яжуть проходити військовий вишкіл

Українців збираються зобов’язати проходити щорічний військовий вишкіл тривалістю місяць. Роботодавцям планують компенсувати витрати за цей час. В Україні хочуть запровадити національну модель оборони за принципом тотального резерву.

Про це стало відомо з законопроєкту № 15243 «Про національну модель оборони за принципом тотального резерву», який внесли до Верховної Ради.

Законопроєкт з’явився на сайті Верховної Ради вчора, 13 травня. Його вніс народний депутат України та член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Максим Заревський («Слуга народу»).

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що держава декларує мету запровадити національну модель оборони за принципом тотального резерву. Це означає, що у разі ухвалення відповідного законопроєкту базовий військовий вишкіл стане обов’язковим для українців.

Громадяни України повинні будуть проходити навчальні збори раз на рік тривалістю щонайменше місяць. На цей час роботодавці отримуватимуть компенсацію від держави. У документі пропонують посилити підготовку громадян до швидкої мобілізації у разі загрози державі.

Автори законопроєкту вважають, що ця ідея дозволить створити культуру оборони в суспільстві, забезпечити швидку мобілізацію громадян в разі потреби, зменшити навантаження на військових та створити «самооновлювану» армію.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони, Генштабі та Офісі Президента працюють над масштабною реформою системи військової служби в Україні. Ключова ідея полягає у переході до контрактної моделі з чітко визначеними строками служби, оновленими правилами демобілізації, новими принципами грошового забезпечення та гарантованою відстрочкою від повторного призову.

Пропозиція передбачає три типи контрактів як для чинних військових, так і для новобранців, проте можливість не підписувати контракт і залишатися мобілізованим також збережеться.

Наразі обговорюються такі терміни контрактної служби: 10 місяців для чинних військових на бойових посадах, 14 місяців для новобранців на бойових посадах та 2 роки для всіх інших (включно з операторами БПЛА, медиками, зв’язківцями тощо).

Нова система має дозволити військовим самостійно обирати напрямок служби, а для контрактників передбачать можливість переукладати договори за новими правилами, де попередній період служби впливатиме на тривалість індивідуальної відстрочки.

Наразі ці пропозиції не закріплені законодавством чи бодай якимись постановами. Відомства продовжують узгоджувати деталі, а деякі положення змінюються майже щодня.

Крім усього, в парламенті обговорюють можливість реформи ТЦК шляхом розділення їхніх функцій: одна частина працівників відповідатиме за військовий облік та мобілізацію, а інша — за соціальний супровід ветеранів і родин військових.

За словами народної депутатки Ірини Фріз, Міністерство оборони України поки не надало профільному комітету конкретних законодавчих пропозицій.

