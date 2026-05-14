Кому тепер простіше отримати роботу в Україні: названо вік за яким "полюють" працедавці

В Україні не вистачає працівників

Дефіцит кадрів, спричинений міграцією та мобілізацією, змушує український бізнес активніше залучати до роботи кандидатів віком 50+, а в окремих галузях саме старші працівники мають потенціал закрити критичну нестачу кадрів.

Про це повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, пише «Укрінформ».

За результатами опитування 60,9 тисч роботодавців, проведеного у вересні-жовтні 2026 року, близько 20 тисч із них заявили про плани найму працівників у поточному році. З них 13 290 роботодавців, або 66,3%, готові розглядати кандидатів віком навіть 60+.

Найбільше роботодавців, відкритих до найму старших працівників, зафіксовано у Київській, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

У Державній службі зайнятості зазначають, що найбільший попит на фахівців 50+ нині спостерігається у переробній промисловості, освіті, охороні здоров’я та сфері соціальної допомоги, агросекторі, а також в оптовій і роздрібній торгівлі.

«Роботодавці дедалі більше цінують емоційну стабільність, відповідальність, лояльність до компанії та практичний досвід працівників старшого віку. Для багатьох сфер саме ці якості стають критично важливими в умовах кадрового дефіциту», — зазначила Жовтяк.

За її словами, особливо затребуваними кандидати 50+ залишаються у промисловості та виробництві, де потрібні висококваліфіковані інженери, технологи, електрики, слюсарі й оператори верстатів. Значний попит також фіксується в енергетиці та житлово-комунальному господарстві, де критично важливими є досвід і знання систем.

Крім того, старших працівників активно залучають у сфері освіти та корпоративного наставництва для передачі професійної експертизи молодшим кадрам. В агросекторі попит мають агрономи, механіки та управлінці середньої ланки, а в медицині — досвідчені лікарі та фармацевти.

